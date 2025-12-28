Stela Rade večeras nastupa u Gradini u Solinu

Nakon koncerata Indira i Haris Džinović, održanih u petak i subotu, program Solinski Adventorium nastavlja se večeras koncertom Stela Rade, koja će nastupiti na pozornici u Gradina.

Stela Rade, pobjednica showa Tvoje lice zvuči poznato, posljednjih godina privlači pažnju domaće publike, a predstavila se pjesmama Balkan pop, Spasi nas, Može se, mora se te prvijencem Nije me strah. Njezin večerašnji nastup u Solinu najavljen je kao posebna glazbena večer, uz prepoznatljiv zvuk harmonike.

Ulaz na koncert je besplatan. Organizatori pozivaju posjetitelje koji imaju potvrđenu rezervaciju stola da svoju rezervaciju preuzmu do 20:15 sati. Rezervacije se zaprimaju putem e-mail adrese adventsolin@gmail.com ili SMS porukom na broj 095 750 9686.