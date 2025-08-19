Stela Rade s akustik triom nastupa u Supetru

Supetar će u srijedu, 20. kolovoza, ugostiti jednu od najperspektivnijih mladih glazbenica domaće scene – Stelu Rade. Koncert će se održati u Ljetnom kinu s početkom u 21 sat.

U kratkom vremenu Stela je osvojila srca publike svojim talentom, snažnom energijom i svestranošću. Na pozornici podjednako vješto svira gitaru, klavijature, harmoniku i bubnjeve, a njezin zvuk odlikuje spoj tradicije i suvremenih glazbenih utjecaja.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Publiku u Supetru očekuje poseban akustični nastup uz pratnju njezina trija, a organizatori ističu da će to biti večer ispunjena autentičnim emocijama i jedinstvenom atmosferom.

Ulaznice za koncert dostupne su putem Eventima, a moći će se kupiti i na blagajni Ljetnog kina sat vremena prije početka programa.