Starom znancu policije pronađena droga pakirana za daljnju preprodaju, bavio se "travom" i hašišom

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Odjela kriminaliteta droga proveli su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 23. lipnja, u Vodicama je obavljena obiteljske kuće kojom se koristi osumnjičeni, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 12 pvc vrećica ispunjenih drogom marihuanom ukupne bruto težine 264,8 grama, pvc vrećicu ispunjenu drogom hašiš bruto težine od 40 grama, digitalna vaga, uređaj za vakumiranje te veći novčani iznos.

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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Riječ je o počinitelju prema kojem je policija i prethodnih godina više puta postupala te ga kazneno prijavljivala.