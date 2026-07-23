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Staro, mlado, život cili - evo tko je došao pratiti Bijele

Pun Poljud očekuje pobjedu Bijelih

Hajduk danas od 21 sat igra protiv Pafos FC-a prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina. 

Pafos je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu ciparske prve lige, a u kvalifikacije za Europsku ligu plasirao se osvojivši ciparski kup. Sezonu ranije Pafos je osvojio domaću ligu te je prošle sezone imao vrlo zapažen nastup u Ligi prvaka. Od travnja momčad vodi portugalski stručnjak Ricardo Sa Pinto

Glavni je sudac utakmice Robert Harvey iz Irske,  pomagat će mu sunarodnjaci Darragh Keegan i Wayne McDonnell, a četvrti je sudac Mark Lynch. VAR su suci Austrijanci Manuel Schuettengruber i njegov pomoćnik Harald Lechner.

Pogledajte koga smo sve uhvatili oko stadiona.

Hajduk Pafos foto oko stadiona Mia 43
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