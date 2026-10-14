Starije osobe sve češće na meti prevaranata: U Splitu lani 137 žrtava prijevara, policija upozorava na zabrinjavajući rast

Sve više starijih građana postaje žrtvama prijevara, a počinitelji koriste sve domišljatije metode kako bi došli do njihova novca i imovine. Lažni telefonski pozivi, predstavljanje u ime policije ili liječnika, internetske prijevare i manipulacije samo su neke od opasnosti kojima su izloženi. O zabrinjavajućim podacima, ali i načinima zaštite, govorilo se u srijedu na konferenciji za medije održanoj u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, na kojoj su sudjelovali predstavnici policije, Splitsko-dalmatinske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i Udruge „MI” – Split.

Paško Ugrina: Sigurnost starijih mora biti zajednička odgovornost

Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, istaknuo je kako sigurnost i kvaliteta života starijih osoba ne smiju biti isključivo briga policije, već zajednička odgovornost obitelji i društva.

Posebno je upozorio na telefonske prijevare u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili policijski službenici, nastojeći od starijih osoba izvući novac i druge materijalne vrijednosti.

Prema podacima koje je iznio, tijekom prošle godine na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske evidentirana je 151 osoba starija od 60 godina oštećena kaznenim djelima nasilja u obitelji, dok su 2023. godine evidentirane 73 takve osobe. Stariji od 60 godina čine više od 30 posto ukupnog broja oštećenih u toj kategoriji.

Značajan rast bilježi se i kod prijevara. Prošle godine evidentirano je 137 oštećenih starijih osoba, u odnosu na 54 u 2023. godini. Broj starijih osoba oštećenih računalnim prijevarama porastao je s 54 na 88.

Ugrina je pritom naglasio kako splitsko-dalmatinska policija po ovim pokazateljima ne odskače od nacionalnog prosjeka.

Kao primjer naveo je kaznena djela teških tjelesnih ozljeda, kod kojih osobe starije od 60 godina na nacionalnoj razini čine 16 posto oštećenih, dok je na području splitsko-dalmatinske policije taj udio 12 posto, odnosno 14 osoba.

Upozorio je i na stradavanje starijih u prometu. Tijekom prošle godine smrtno je stradalo deset starijih osoba, uz značajan broj onih koje su zadobile lakše i teže ozljede.

Damir Brčić: Ne treba bježati od tehnologije, nego naučiti kako se zaštititi

Damir Brčić, pročelnik Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove Splitsko-dalmatinske županije, govorio je o opasnostima koje donosi sve veće korištenje digitalnih usluga.

Istaknuo je kako tehnologija starijim osobama može znatno olakšati svakodnevni život, ali samo ako su upoznate s mogućim rizicima.

„Ne treba se bojati, ne treba bježati od toga, treba se dobro educirati”, poručio je Brčić.

U sklopu projekta Digitalna Dalmacija provode se edukacije namijenjene sigurnijem korištenju digitalnih usluga, a pripremljena je i brošura s praktičnim savjetima za starije građane.

Najavio je i suradnju s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom na izradi internetske stranice na kojoj će starije osobe moći pronaći jasne i pouzdane informacije o digitalnim prijetnjama, načinima zaštite i postupanju u slučaju prijevare.

Među najčešćim oblicima kibernetičkih prijevara izdvojio je lažne telefonske pozive, poruke, prijevare pri internetskoj kupnji i one koje se šire društvenim mrežama.

Problem je, upozorio je, što takve poruke često izgledaju vrlo uvjerljivo, kao da dolaze od policije, institucija ili drugih službenih osoba.

Brošura je već pripremljena u nekoliko stotina primjeraka, a putem partnerskih ustanova i udruga umirovljenika planira se njezina daljnja distribucija.

Udruga „MI”: Starije osobe moraju znati da nisu same

Tijana Tešija Nikolašević, voditeljica programa „Centar Zlatno doba” Udruge „MI” – Split, naglasila je važnost povjerenja koje starije osobe imaju u organizacije s kojima svakodnevno surađuju.

Pozvala je korisnike da se ne ustručavaju potražiti pomoć kada se suoče sa sumnjivim pozivima, porukama ili situacijama koje ne razumiju.

„Poručila bih im da i dalje koriste nas kao saveznika, kao prijatelja u zaštiti svojih prava i da se ne boje obratiti ne samo nama nego i svim drugim institucijama i organizacijama”, istaknula je.

Dodala je kako su novi oblici prijevara izazov za sve generacije te da se odgovori mogu pronaći jedino suradnjom i razmjenom informacija.

Udruga „MI” već 30 godina djeluje na području jačanja zajednice, a posebnu pozornost posvećuje socijalizaciji osoba starije životne dobi.

Tijekom godine organizira brojne edukativne, rekreativne, kulturne i informativne aktivnosti, a program okuplja više od 200 stalnih korisnika.

Inga Vučica: Prijevare starijih poprimile su razmjere epidemije

Na ozbiljnost problema upozorila je i Inga Vučica, voditeljica Odjela za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Prema njezinim riječima, prijevare starijih osoba više nisu izolirani slučajevi, već problem koji poprima zabrinjavajuće razmjere.

„Prijevare starijih osoba više nisu izoliran incident i već su poprimile razmjere epidemije”, upozorila je Vučica.

Objasnila je kako prevaranti često ciljaju najranjivije članove društva, među kojima su osobe koje žive same, suočavaju se sa zdravstvenim teškoćama ili imaju smanjene kognitivne sposobnosti.

Takve okolnosti mogu ih učiniti posebno podložnima manipulacijama i zlouporabama.

Vučica je naglasila važnost međusektorske suradnje, podsjetivši na stručni skup održan ove godine povodom obilježavanja dana posvećenog borbi protiv zlostavljanja starijih osoba, na kojem su sudjelovali predstavnici zdravstva, policije, socijalnih i pravnih službi.

Među temama bili su i ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, koji također zahtijevaju poseban oprez i informiranost starijih građana.

Posebnu poruku uputila je obiteljima, naglasivši koliko je važno razgovarati sa starijim članovima, održavati redovit kontakt i voditi računa o njihovoj sigurnosti.

Edukacija i međusobno povjerenje ključni su za zaštitu

Sudionici konferencije složili su se kako je za učinkovitiju zaštitu starijih osoba nužna suradnja policije, zdravstvenih i socijalnih ustanova, organizacija civilnog društva te članova obitelji.

Uz pravodobno prijavljivanje sumnjivih situacija, posebno je važna edukacija o novim oblicima prijevara, osobito onima koji se odvijaju putem telefona i interneta.

Poruka konferencije bila je jasna: starije osobe ne smiju ostati same u suočavanju s prijevarama, a njihova sigurnost i dostojanstvo moraju biti odgovornost cijele zajednice.