Staricu u Splitu tip nazvao telefonom pa joj došao u stan, intervenirala policija

Splitska policija istražuje prijevaru u kojoj je žrtva postala 78-godišnja žena, kojoj je nepoznati muškarac, lažno se predstavljajući kao policijski službenik, iz stana odnio oko 2.000 eura i komad nakita.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici Prve policijske postaje Split zaprimili su kaznenu prijavu o prijevari.

Prema prijavi, oštećenu je najprije telefonom nazvao muškarac koji joj se predstavio kao policijski službenik te rekao da će doći provjeriti je li novac koji posjeduje krivotvoren.

Nedugo potom na njezina je vrata došao stariji muškarac koji se također predstavio kao policajac. Žena mu je povjerovala te mu predala oko 2.000 eura i jedan komad nakita, nakon čega je ostala bez svoje imovine.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi otkrila počinitelja.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne nasjedaju na ovakve oblike prijevara.