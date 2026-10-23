Starici (79) rekli da će joj unuci amputirati nogu ako ne plati 8.000 eura: Policija brzo ušla u trag osumnjičenima

U četvrtak, 22. listopada 2026. godine, 79-godišnja žena iz okolice Dubrovnika postala je žrtvom prijevare u kojoj je ostala bez 8.000 eura. Prevaranti su iskoristili njezin strah za zdravlje unuke, uvjerivši je da je djevojka teško ozlijeđena i da joj prijeti amputacija noge ako se hitno ne plati operacija.

Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, slučaj je istoga jutra prijavljen Policijskoj postaji Dubrovnik.

Žena je plakala na telefon, a zatim se javio „liječnik”

Sve je započelo telefonskim pozivom na fiksni telefon 79-godišnjakinje.

S druge strane linije najprije se čuo plačni glas nepoznate žene, nakon čega se u razgovor uključio muškarac koji se predstavio kao liječnik iz bolnice.

Tvrdio je da je njezina unuka teško ozlijeđena te da joj prijeti amputacija noge ako se odmah ne prikupi novac potreban za operaciju.

Uznemirena i uvjerena da je riječ o stvarnoj opasnosti, starija žena pripremila je 8.000 eura u gotovini.

Novac je potom na kućnom pragu predala nepoznatom muškarcu koji je došao po njega.

Tek naknadno shvatila je da je prevarena, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Policija pronašla 7.450 eura i uhitila dvoje bugarskih državljana

Odmah nakon zaprimanja prijave policijski službenici pokrenuli su intenzivnu potragu za počiniteljima.

Zahvaljujući koordiniranom postupanju više ustrojstvenih jedinica Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, u mjestu Šparagovići uhićeni su 23-godišnji državljanin Bugarske i 50-godišnja državljanka Bugarske zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare.

Na temelju naloga Županijskog suda u Dubrovniku policija je pretražila vozilo u kojem su se nalazili osumnjičeni.

Tijekom pretrage pronađeno je i oduzeto 7.450 eura.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila osnovu za kaznenu odgovornost 23-godišnjeg bugarskog državljanina zbog kaznenog djela prijevare iz članka 236. Kaznenog zakona.

Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku, a potom doveden pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku, koji mu je odredio istražni zatvor.

Policija upozorava: Lažni liječnici ciljaju starije osobe

Nakon ovog slučaja Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ponovno je upozorila građane, posebno osobe starije životne dobi, na prijevare u kojima počinitelji telefonski izmišljaju hitne medicinske situacije kako bi od žrtava izvukli novac.

Policija savjetuje da građani, ako zaprime poziv u kojem im nepoznata osoba tvrdi da je član njihove obitelji ozlijeđen ili da hitno treba novac za operaciju, ne donose odluke pod pritiskom.

Najvažnije je prekinuti poziv i izravno kontaktirati člana obitelji ili druge rođake kako bi provjerili istinitost informacije.

Iz policije posebno naglašavaju da liječnici, bolnice i javne zdravstvene ustanove ne traže gotov novac telefonskim putem niti šalju nepoznate osobe na kućne adrese kako bi preuzele novac ili zlato.

Građanima se također savjetuje da nepoznatim osobama nikada ne broje novac preko telefona, ne čitaju serijske brojeve novčanica i ne predaju gotovinu osobama koje ne poznaju.

Ako posumnjate da vas netko pokušava prevariti ili ste već postali žrtvom prijevare, odmah nazovite policiju na broj 192.