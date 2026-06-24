Stari znanac prometne policije završio na Bilicama, uhvatili ga pijanog za volanom

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana, 28-godišnjem vozaču kojega su u osobnom automobilu zaustavili policijski službenici Postaje prometne policije u utorak, 23. lipnja 2026. godine oko 02,55 sati u Splitu.

Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,77 g/kg.

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Muškarac je ponavljač u činjenju istog prekršaja, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola pravomoćno je kažnjen 2024. godine, čime pokazuje izrazitu upornost u činjenju najtežih prometnih prekršaja i da dosadašnje kazne nisu utjecale na promjenu njegovog ponašanja radi čega je u žurnom postupku odveden na sud.

Policija je sudu predložila da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana te donio presudu kojom ga je proglasio krivim za počinjeni prekršaj, kaznio kaznom zatvora i izrekao mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Nakon odluke suda 28-godišnjak je predan je u zatvor.