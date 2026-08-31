Stari znalac pokušao pobjeći od policije na Brdima

Policija je u subotu navečer na splitskim Brdima zaustavila automobil u kojem su se nalazila dvojica muškaraca. Suvozač je nakon zaustavljanja pokušao pobjeći, no policajci su ga sustigli i uhitili.

Dvojica muškaraca privedena su u policijske prostorije, gdje je kod suvozača pronađena manja količina marihuane, 15 grama amfetamina, digitalna vaga i mobilni telefon.

Obojica su uhićena, a nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga.

Vozač je dodatno prekršajno prijavljen jer je odbio testiranje na prisutnost droga ili lijekova u organizmu.

Muškarac koji je pokušao pobjeći policiji već je dobro poznat. Do sada je više od 25 puta kazneno prijavljivan, između osta