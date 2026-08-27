Stari Grad sprema četiri dana za pamćenje: Stiže do 60 tradicijskih brodova, a nastupa i Petar Grašo

Stari Grad na Hvaru sredinom rujna ponovno će postati velika pozornica pomorske tradicije. Od 17. do 20. rujna održava se šesto izdanje festivala "Dani u Vali", manifestacije koja će starogradsku uvalu ispuniti tradicijskim brodovima, jedrima, glazbom, dalmatinskom spizom i brojnim programima posvećenima životu uz more. Organizatori najavljuju dolazak oko 50 tradicijskih plovila s cijelog Jadrana, a ako vremenske prilike dopuste, njihov broj mogao bi narasti i do 60. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je i zemlja partner – Italija, iz koje u Stari Grad stiže dvadesetak članova venecijanske udruge Arzanà, među kojima su brodograditelji, članovi posada, glazbenici, pjesnici i kuhari.

Grašo i Cambi na Trgu Tvrdalj

Osim pomorske baštine, publiku očekuje i snažan glazbeni program. Među najvećim imenima su Petar Grašo i klapa Cambi, dok će već prve večeri nastupiti i vokalni ansambl Terca iz Splita s gostima iz Venecije.

Klapa Cambi nastupa u petak, 18. rujna, od 21 sat na Trgu Tvrdalj, dok je veliki koncert Petra Graše zakazan za subotu, 19. rujna, također na Trgu Tvrdalj, s početkom u 21 sat. Festival počinje u četvrtak dolaskom brodova i otvaranjem Festivalskog sela te "Trgova prijateljstva", gdje će se uz udruge maritimne baštine predstaviti i gradovi prijatelji Samobor i Rugvica. Istoga dana održat će se prezentacija tradicijskog veslanja i jedrenja, a večer završava koncertom "Glasovi Jadrana".

Jedra će preplaviti starogradsku valu

Petak donosi izložbe tradicijskih barki, radionice, predavanja, promotivno jedrenje, svečani mimohod sudionika i smotru tradicijske flote. Na programu je i natjecanje u pripremi "Dalmatinske marende", a posjetitelje očekuju folklorni nastupi te "Talijansko popodne".

Gastronomija će ove godine imati posebno mjesto. "Dani u Vali" uključuju projekt "Dalmatinska marenda", a starogradski ugostitelji najavljuju autohtonu spizu pripremljenu od autentičnih dalmatinskih sastojaka po, kako navode organizatori, popularnim cijenama. Najbogatiji program očekuje se u subotu. Nakon mise za pomorce u 8.30 sati, najavljeno je uplovljavanje replike povijesne dubrovačke galije Karaka, a u 10.30 sati starta regata tradicijskih barki "Jedra Staroga Grada 2026.". Za najmlađe su pripremljene radionice izrade barki te regata maketa brodova.

"Ples jedara i svjetla" kao vrhunac festivala

Jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog festivala ponovno bi trebao biti "Ples jedara i svjetla". Noćna plovidba starogradskom valom uz dramski program, glazbu i svjetlosne efekte zakazana je u subotu u 20.30 sati. Samo pola sata poslije na pozornicu izlazi Petar Grašo, a nakon koncerta slijedi festivalski after party.

Organizatori poručuju kako festival kroz brodove i ljude koji o njima skrbe želi sačuvati i predstaviti hrvatsku maritimnu i kulturnu baštinu, tradicijske zanate te ribarska, brodograditeljska, kulinarska i nautička umijeća.

Četverodnevno druženje završava u nedjelju, 20. rujna. Nakon "Kave prije partence" od 8 sati, od 9 do 12 sati predviđeno je isplovljavanje festivalske flote i povratak brodova prema njihovim matičnim lukama.