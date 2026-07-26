Stari Grad po morem treći put u desetak dana, meteo tsunami dosezao 40 centimetara. Večeras stižu neverini

Kako je i bilo najavljeno, posljednja nedjelja ovog srpnja protječe u znaku promjenjivog vremena. Još ujutro na sjevernom Jadranu se jače naoblačilo, a u popodnevnim satima nestabilnosti su zahvatile more i dio kopna srednjeg Jadrana.

Vodice su do 14:30 primile 9 litara po metru kvadratnome, Pula 8, Murter i Vodice 7, Skradinski buk, Betina, Bekovac, Dolaške Drage, Zadar i Gračac 6 itd.

Na otvorenom moru srednjeg Jadrana bilo je izraženijih neverina, ali oni su sasvim oslabili približavanjem obali.

Ipak, dan ponajviše obilježava umjereno do jako jugo koje ponegdje ima olujne udare do 70 km/h.

Zbog juga u prekidu su: katamaranske linije: Jadrolinija 9308 Mali Lošinj - Ilovik - Susak - Unije - Martinšćica - Cres - Rijeka Jadrolinija 9309 Novalja-Rab-Rijeka Jadrolinija 323 Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun Krilo-Kapetan Luka Pula-Zadar-Pula M/B Naranča Dubrovnik-Pomena-Korčula Jadrolinija l659 Split - Bol - Hvar - Vis s polascima iz luke Split u 15:30 sati te povratak iz luke Vis u 19:30 sati brodska linija: Jadrolinija 310 Mali Lošinj - Vele Srakane - Unije - Susak Jadrolinija 409 Preko-Zadar

Zanimljiv je popodnevni raspored temperatura zraka. Najtoplija je Slavonija gdje je do 33°C, drugdje u unutrašnjosti i na jugu Jadrana je 25 do 30°C, a u Lici, dijelu Gorskog kotara, sjeverne i zaleđa srednje Dalmacije je od 21 do 23°C, što je desetak stupnjeva hladnije u odnosu na iste vrijednosti prije točno 24 sata.

Jako jugo

Promjena u tlaku zraka i vjetar izazvali su još jednu u nizu šćiga na otocima posljednjih tjedana. To je najizraženije bilo u Starome Gradu gdje je oko 13:30 razina mora bila 40-ak centimetara iznad prosječne razine, pa se more opet prelilo na rivu, plaveći i pojedine restorane i kafiće.

Turisti su pojavu više doživjeli kao atrakciju nego nešto drugo. Prema podacima s tamošnjeg mareografa, more se nakon toga povuklo 15-ak centimetara ispod prosječne razine pa je oscilacija razine mora bila 55 centimetara u kratko vrijeme. U međuvremenu se razina mora stabilizirala.

Kako smo ranije izvijestili, Estofex je za današnji dan izdao 3. stupanj upozorenja za talijansku stranu Jadrana, a za našu drugi. DHMZ je za obalni dio izdao narančasti stupanj upozorenja.

Prema prognostičkim modelima, glavnina promjene vremena očekuje nas kasno popodne i osobito večeras. Treba naglasiti da će oborine biti vrlo neravnomjerno raspoređene, a to znači da ponegdje neće pasti ni kapi, a ponegdje u kratko vrijeme može pasti 10 do 30 litara po metru kvadratnome. Lokalno su mogući izraženiji neverini.

Od sutra nas očekuje stabilizacija i dan za danom sve toplije vrijeme.