Stari Grad na Hvaru postaje središte kazališne čarolije! Stiže predstava koja će vas nasmijati do suza, ali i natjerati na razmišljanje

Stari Grad na otoku Hvaru i ove godine potvrđuje svoju važnu ulogu u kulturnom životu otoka. Povodom Noći kazališta, u subotu, 21. studenoga 2026. godine, publiku očekuje posebna kazališna poslastica – predstava „Bez računa se ne računa” u izvedbi Pikolo teatra.

Predstava će se održati na komornoj sceni Gradske knjižnice u Starom Gradu, s početkom u 19 sati, u organizaciji Turističke zajednice Staroga Grada.

Riječ je o kazališnom događaju koji spaja humor, snažne emocije i ozbiljna životna pitanja, a publici donosi zanimljivu priču o međuljudskim odnosima, moralnim dvojbama i skrivenim računima koje svi, prije ili poslije, moramo svesti.

Predstava koja spaja smijeh i ozbiljne životne teme

„Bez računa se ne računa” psihološka je drama prožeta elementima komedije, u kojoj se ozbiljne životne situacije isprepliću s britkim humorom.

Publika će tako imati priliku uživati u izvedbi koja istodobno zabavlja i potiče na razmišljanje.

Posebnost predstave leži upravo u njezinoj sposobnosti da kroz humor otvori pitanja ljudskih odnosa, osobnih odluka i moralnih dilema.

Poznata glumačka imena na pozornici

Glumačku postavu čine Tomislav Alaupović, Mate Ojdanić i Neno Puljić, trojac koji će publici približiti složene odnose i karaktere ove kazališne priče.

Predstavu režira poznati slovački operni i kazališni redatelj Michal Babiak, čiji redateljski pristup povezuje mediteranski temperament glumačkog ansambla s europskom dramskom estetikom.

Pikolo teatar, kao poluprofesionalna kazališna skupina, svojim radom povezuje entuzijazam amaterskog kazališta s visokim produkcijskim standardima, pridonoseći raznolikosti kulturne ponude na otoku Hvaru.

Stari Grad njeguje kazališnu tradiciju

Ovogodišnja Noć kazališta još je jedna potvrda da kulturni život na Hvaru ne prestaje završetkom turističke sezone.

Dok se kulturna događanja na otoku često povezuju s gradom Hvarom i njegovim povijesnim Arsenalom, Stari Grad nastavlja razvijati vlastitu kazališnu scenu i pružati prostor umjetnicima i ljubiteljima izvedbenih umjetnosti.

Podrška Turističke zajednice Staroga Grada, Gradske knjižnice i lokalne zajednice pokazuje koliko je važno njegovati kulturne sadržaje tijekom cijele godine.

Kada i gdje pogledati predstavu?

Predstava „Bez računa se ne računa” održat će se u subotu, 21. studenoga 2026. godine, u 19 sati, na komornoj sceni Gradske knjižnice u Starom Gradu.

Cijena ulaznice iznosi 10 eura.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje kazališta, dobre komedije i kvalitetnih kulturnih sadržaja da se pridruže ovogodišnjoj Noći kazališta i uživaju u večeri ispunjenoj glumom, humorom i emocijama.