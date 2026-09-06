Stare vozačke dozvole odlaze u povijest: Evo tko mora po novu i do kada

Stare, papirnate vozačke dozvole uskoro odlaze u povijest, a krajnji rok za njihovu zamjenu je 19. siječnja 2033. godine. No, to nije jedina situacija u kojoj vozači moraju zatražiti novi dokument – promjena podataka, oštećenje ili istek valjanosti također su razlozi za obavezan odlazak u policijsku postaju.

Svi vozači koji u novčaniku još uvijek čuvaju staru, papirnatu vozačku dozvolu, popularno zvanu “ružičasta”, imaju obvezu zamijeniti je za modernu, kartičnu verziju. Iako se rok čini dalekim, važno je znati da je krajnji datum do kojeg se to mora učiniti 19. siječnja 2033. godine, piše Poslovni.

Nakon toga dana, stari dokumenti gube svaku vrijednost i više neće biti važeći za upravljanje motornim vozilom. Hrvatska je s izdavanjem novih, polikarbonatnih vozačkih dozvola u formatu kreditne kartice započela još 1. srpnja 2013., usklađujući se s europskim standardima koji za cilj imaju povećanje sigurnosti i smanjenje mogućnosti krivotvorenja. Vožnja s nevažećim dokumentom nakon isteka roka smatrat će se prekršajem jednakim vožnji bez dozvole, što nosi ozbiljne posljedice. Proces zamjene uveden je kako bi se svi dokumenti unutar Europske unije standardizirali, olakšala provjera i povećala sigurnost u prometu.

Međutim, obveza zamjene ne odnosi se samo na vlasnike starih papirnatih dozvola. Potreba za novim dokumentom javlja se i u nizu drugih, mnogo češćih životnih situacija. Prije svega, tu je istek valjanosti. Vozačke dozvole za najčešće, amaterske kategorije vozila kao što su AM, A1, A2, A, B, BE, F i G izdaju se s rokom važenja od deset godina.

Za profesionalne kategorije, poput C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE i H, taj je rok dvostruko kraći i iznosi pet godina. Također, svaka promjena osobnih podataka, poput imena ili prezimena, zakonska je osnova za izdavanje nove dozvole. Zamjena je obavezna i ako je dokument oštećen do te mjere da podaci na njemu više nisu čitljivi, ili u slučaju gubitka ili krađe. Vozači čije zdravstveno stanje zahtijeva češće liječničke preglede dobit će dozvolu s kraćim rokom važenja, sukladno preporuci navedenoj u liječničkom uvjerenju, pri čemu taj rok ne može biti kraći od jedne godine.

Postupak zamjene ili produljenja vozačke dozvole relativno je jednostavan i može se obaviti u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji koja obavlja poslove izdavanja dokumenata, bez obzira na mjesto prebivališta. Zahtjev popunjava službenik na šalteru, a podnositelj svojim potpisom potvrđuje točnost podataka, piše Poslovni.

Potrebno je priložiti postojeću vozačku dozvolu, dokaz o uplati naknade te liječničko uvjerenje za profesionalne vozače ili one kojima je to prethodno bilo naloženo. Jedna od olakšica je ta što fotografija dimenzija 35×45 mm nije potrebna ako je osobi u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica ili vozačka dozvola za koju je već priložena fotografija, pod uvjetom da se izgled osobe nije bitno promijenio.

Jedna od ključnih informacija koje vozači često zanemaruju jest povezanost između neplaćenih prometnih kazni i mogućnosti izdavanja dokumenata. Naime, osoba koja u registru Ministarstva pravosuđa i uprave ima evidentiranu neplaćenu, pravomoćnu novčanu kaznu za prekršaj, neće moći dobiti novu vozačku dozvolu niti produljiti valjanost postojeće sve dok dug ne podmiri.

Ovaj sustav uveden je kako bi se povećala disciplina u plaćanju kazni i predstavlja ozbiljnu prepreku za nesavjesne vozače. Posljedice vožnje s nevažećom dozvolom, bilo da se radi o staroj papirnatoj nakon 2033. godine, istekloj kartičnoj ili onoj koja nije zamijenjena u zakonskom roku, daleko su ozbiljnije od same novčane kazne.

U slučaju prometne nesreće koju je skrivio vozač s nevažećim dokumentom, osiguravajuće društvo ima puno pravo odbiti isplatu odštete. To znači da bi vozač u takvoj situaciji morao iz vlastitog džepa pokriti cjelokupnu materijalnu, a potencijalno i nematerijalnu štetu, što može dovesti do katastrofalnih financijskih posljedica. Stoga je redovita provjera valjanosti vozačke dozvole i pravovremeno ispunjavanje obveza ključno za sigurnu i bezbrižnu vožnju.