Gospodin (78) Porscheom jurio gotovo 90 na sat i usmrtio biciklista (88) u Zagrebu

Teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju poslijepodne u Novom Zagrebu, a život je izgubio 88-godišnji biciklist. Policija je utvrdila da je 78-godišnji vozač Porschea vozio brzinom znatno većom od dopuštene, dok je biciklist također prekršio prometne propise. Protiv vozača automobila bit će podnesena kaznena prijava.

U nedjelju, 25. listopada, oko 14.25 sati u Vatikanskoj ulici u Novom Zagrebu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao 88-godišnji biciklist.

Prema informacijama policije, 78-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Porsche zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se Vatikanskom ulicom u smjeru zapada.

Nakon što se, u skladu s prometnom signalizacijom, prestrojio u srednju prometnu traku, nastavio je vožnju brzinom koja je bila između 30 i 50 kilometara na sat veća od dopuštene. Na toj dionici ograničenje brzine iznosi 40 kilometara na sat, što znači da se Porsche kretao brzinom između 70 i 90 kilometara na sat.

Kobni nalet kod pješačkog prijelaza

Dolaskom do stupa javne rasvjete u blizini raskrižja s Ulicom svetog Mateja, vozač Porschea naletio je na bicikl marke Corratec kojim je upravljao 88-godišnjak.

Policijskim očevidom utvrđeno je da se biciklist prethodno kretao nogostupom Vatikanske ulice, na dijelu prometnice na kojem nije izgrađena biciklistička staza ili traka, čime je postupao protivno prometnim propisima.

Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, koji nije reguliran semaforima, biciklist je nastavio vožnju preko kolnika, umjesto da zaustavi bicikl i prijeđe cestu gurajući ga kao pješak.

Prema policijskim navodima, pritom nije dovoljno obratio pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja su mu se približavala niti se prethodno uvjerio da cestu može sigurno prijeći.

Uslijedio je silovit nalet Porschea, nakon kojeg su biciklist i njegov bicikl odbačeni u smjeru zapada.

Nažalost, 88-godišnjak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Protiv vozača Porschea slijedi kaznena prijava

Zbog policijskog očevida promet Vatikanskom ulicom bio je zatvoren od 14.40 do 18.15 sati, a vozila su preusmjeravana na obilazne pravce.

Nakon završetka očevida tijelo smrtno stradalog biciklista prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Policija je najavila podnošenje kaznene prijave protiv 78-godišnjeg vozača Porschea nadležnom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona.

Osumnjičeni vozač bit će predan pritvorskom nadzorniku.