Stara je nevjerojatnih 175 godina, a na jedru nosi Hajdukov grb. Ovo je priča o „Viktoriji“

U noći kad su svjetla reflektora obasjala akvatorij Staroga Grada na Hvaru, a zvuk romantične glazbe i pjesme ispunio valu, održan je pravi spektakl noćnog jedrenja u sklopu festivala Dani u Vali.

Među brojnim tradicijskim brodovima pozornost publike i gostiju odmah je privukla gajeta „Viktorija” iz Slatina na Čiovu, prepoznatljiva po plavo-crvenom jedru s ponosno utisnutim Hajdukovim grbom.

„Viktorija” nije tek običan brod. S punih 175 godina tradicije, ona je zvijezda i najstariji brod ovogodišnjeg festivala.

Atmosfera pred samo isplovljavanje bila je nabijena čistom dalmatinskom emocijom. Uz žmul dobrog vina i pjesmu poveo nas je poznati torcidaš Neno Gule Franić. Pred sami start po starogradskoj vali orilo se „O Hajduče”, „Ajmo bijeli alleee”, a pjesma i energija ponijele su sve prisutne na palubi i okolnim brodicama.

Ovu jedinstvenu priliku iskoristili smo za ugodan razgovor s kapetanom i vlasnikom broda, Nenadom Maukom.

Krucijalna fešta pomorske baštine

„Ovo je jedna krucijalna fešta, ajmo reći kraj sezone gdje se okupljaju sve udruge koje njeguju latinsko jedro, hrvatsku tradicionalnu brodogradnju i pomorski izričaj. Drago mi je da smo ugostili i putnike namjernike koji su nam se slučajno pridružili, ali i da smo jahtašima u Starome Gradu priuštili show koji je pokazao što Hrvatska može i što ima za ponuditi”, ponosno ističe kapetan Mauko.

Gajeta ima fascinantnu povijest. Nenad je četvrti ponosni vlasnik, a brod je otkupio od svog rođaka, legende Kaštelanskog zaljeva i mora, gospodina Ante Domića Antiše.

Kako bi najstarija gajeta ponovno zasjala punim sjajem, bila je potrebna temeljita i zahtjevna obnova.

Od drvene obnove u Betini do Hajdukova jedra

Ulaganje u očuvanje baštine zahtijevalo je dosta truda i financijskih sredstava.

Proces obnove: Trajao je godinu i pol dana u glasovitom škveru obitelji Burtina (Nike Papeše) u Betini na Murteru.

Investicija: Uz nešto ušteđevine i manji kredit, početni troškovnik od 28 tisuća eura zbog opsežnosti radova i ugradnje novog motora narastao je na ukupno 40 tisuća eura.

Unatoč velikom trudu, Mauko naglašava da brod ne služi za gospodarske svrhe niti za ribolov — tek povremeno ode na lignje.

Gajeta „Viktorija” prije svega je živa promocija tradicijske brodogradnje, Slatina i dalmatinskog identiteta. Redovito plovi na regatama od Svetog Duje u Splitu do festivala Dani u Vali u Starome Gradu, pa sve do Betine i Murtera.

A kako je najstarija gajeta dobila jedro s grbom voljenog kluba?

„Ja sam, zajedno s prijateljem Nenom i nekoliko prijatelja iz Slatina, jedan od začetnika Torcide Slatine. Kad smo razmišljali o logu, izabrali smo upravo gajetu 'Viktoriju' — koja tada još nije bila u mom vlasništvu — kao simbol na našem grbu. Kasnije je Torcida Slatina sponzorirala izradu jedra. A Hajduk? Hajduk je iskonska ljubav Srednje Dalmacije. S time se rodite, emocije su, što bi rekao pokojni Bego, 'zeznuta stvar'”, kroz smijeh objašnjava Mauko.

Brod velikog srca i humanitarna misija

Osim što dominira regatama i okuplja ljubitelje mora, gajeta „Viktorija” i njezina posada imaju izraženu humanitarnu i edukativnu ulogu u zajednici.

Humanitarne vožnje: Besplatno voze djecu s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom.

Ekološke akcije: Redovito sudjeluju u akcijama čišćenja podmorja s lokalnim roniocima, pri čemu Torcida Slatina osigurava sponzorstvo i priprema marende za sudionike.

Odgoj mladih: Organiziraju izlete za djecu do spomen-sobe Hajduka, pa čak i proslave rođendana na moru s plovidbom od Slatina do Poljuda.

Plovidba na 175 godina staroj gajeti pod plavo-crvenim jedrom u noći obasjanoj reflektorima Staroga Grada bila je podsjetnik na to koliko su duboko isprepleteni more, tradicija i ljubav prema zavičaju.