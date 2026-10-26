Stara garda Torcide otkrila što je proživljavala u Jugoslaviji: "Tukli su nas, progonili, ali nismo dali na Hajduk i Hrvatsku"

U dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, ondje gdje je pokojni pater Luka Prcela davnih osamdesetih okupljao generaciju navijača Hajduka koja je u doba prelaska sa Starog placa na novi poljudski stadion obnovila Torcidu, okupili su se brojni suvremenici i hrvatski branitelji na javnoj tribini "Torcida u Domovinskom ratu", u organizaciji splitskog ogranka Matice hrvatske.

Nakon uvodnog slova prof. dr. Blanke Matković, autorice brojnih knjiga iz hrvatske povijesti, skup je počeo hrvatskom himnom "Lijepa naša domovino" i minutom šutnje za sve poginule hrvatske branitelje i torcidaše u Domovinskom ratu. Na samom početku posebno emotivan bio je povjesničar i publicist dr. Stjepan Lozo, i sam nekada jedan od vođa organiziranog navijanja na istoku Starog placa. Zbog svojih aktivnosti s političkom i nacionalnom konotacijom u Splitu i Zagrebu tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina i sam je bio ispitivan od tadašnje milicije. Tako je i operativna akcija "Trs", koju je među mladim Hrvatima u to vrijeme provodila Služba državne sigurnosti tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, dobila naziv upravo prema prezimenu Lozo. Naime, Stjepan Lozo tih je godina od tadašnjeg obavještajnog sustava procijenjen kao glavni nositelj kleronacionalizma među mladim domoljubima, a čitava obitelj Lozo bila je pod prismotrom službi bivšeg režima.

"U čitavom mom društvenom, pa i političkom djelovanju, a bilo ga je u političkim, pa i intelektualnim krugovima, najponosniji sam na ono što sam doživio i radio kao navijač Hajduka. Kad sam imao četiri i pol godine, otac me prvi put doveo na Stari plac, tada na zapadno stajanje. Kasnije mi je pogled uvijek išao prema istočnoj tribini, gdje su se okupljali najžešći hajdukovci. Prva utakmica bila mi je protiv OFK Beograda, a kasnije sam protiv tog istog OFK-a bio i na onoj poznatoj prekinutoj utakmici u našoj šampionskoj sezoni 1970./71.

Pamtim kada sam izradio zastavu s najljepšim grbom na svijetu, Hajdukovim s povijesnim hrvatskim grbom. Bilo je to 1974. godine, na utakmici Hajduk – Crvena zvezda. Tadašnja milicija htjela mi je oduzeti barjak jer na njemu nije bilo socijalističkih obilježja. Ali narod je branio i mene i barjak, a čitav Stari plac zapjevao je: 'Marjane, Marjane, ća barjak ne viješ.'

Nismo tada mi kao navijači još imali ime. Ja sam nam onda, kako nas je bilo i Vlaja i Bodula i Splićana, dao ime 'Nesvrstani', jer se nismo svrstavali prema tome iz kojeg dijela Dalmacije dolazimo na stadion. Ja sam izradio i znak tadašnjih navijača Hajduka – slovo N u krugu, crveno-bijelo-plavu traku te natpis 'Patria nostra'", rekao je Lozo, pokazujući grb prisutnima. "Nije milicija znala što znači to 'Nesvrstani', pa nas eto nisu zabranjivali, mada mi tada još nismo bili udruga. Bili smo ekipa prijatelja koja voli Hajduka i Hrvatsku.

Navijanje za Hajduk bilo je hrvatstvo, zajedništvo i odanost", emotivan i sjetan bio je Lozo.

"Nakon napada u Beogradu shvatili smo da se moramo organizirati"

Tonći Prlac, jedan od glavnih obnovitelja Torcide u svibnju 1981. godine, prisjetio se kada je kraj kavala na tadašnjem kupalištu "Željezničar", zajedno s Velom Bakovićem i pokojnim Borislavom Jelovićem Ušom, okupio pedesetak momaka iz svih gradskih kvartova radi organiziranja navijačke skupine.

"Taman smo se vratili iz Beograda. Bili smo Ante Čubelić Čuba, moj Raduničanin, i ostali, gdje smo pobijedili s 3:1. Braća Bajić s Bačvica nosila su veliku Hajdukovu zastavu s povijesnim hrvatskim grbom. Teško smo napadnuti od Zvezdinih navijača, ali nismo dali da nam oduzmu barjak. Nakon toga shvatili smo da se moramo organizirati. Nitko nam više u bivšoj državi nije mogao ništa. Ranije, sedamdesetih godina, posebno se u Splitu volio Dalvin, mali splitski košarkaški klub koji je 1976. ušao u tadašnju Prvu saveznu ligu. Prvi put sam priveden baš nakon utakmice u kojoj je Dalvin pobijedio Borac iz Čačka i ostvario taj plasman, jer sam izradio zastavu u Dalvinovim bojama, na plavo-bijele kocke. Imao sam trinaest godina. Milicija me u stanici pitala gdje je na zastavi socijalističko obilježje."

"Mnogi torcidaši dali su svoje živote za Domovinu"

Istaknuti torcidaš iz tog vremena Tonći Jelavić Jela prisjetio se posebne torture milicije i UDBE iz 1984. i 1985. godine, kada su se u Splitu ispisivale hrvatske državotvorne parole, a Božić se na posebno prkosan način obilježavao motociklističkim vožnjama u noći Badnjaka. Jelavić je tada i uhićen.

"Sa mnom su uhićeni Ante Jadrić, Rasim Hasani, pokojni Zlatko Leskur i Dražen Šitum i ovdje moram spomenuti njihovo ponosno i čvrsto držanje na ispitivanju i suđenju. Mi, brojni torcidaši, uključili smo se u obranu Domovine, a mnogi su dali svoje živote, o čemu svjedoči i spomen-ploča koju smo još dok je trajao Domovinski rat postavili na poljudskom sjeveru. Krajem osamdesetih SDS je pokrenuo operativnu akciju 'Stadion', koja se posebno bavila Torcidom, o čemu svjedoče i brojni dokumenti."

"Kad smo išli na gostovanje u Beograd u ožujku 1990., krenulo nas je oko 900 iz Splita, a još ih je 150 ušlo u vlak u Vinkovcima. Milicija nas je iskrcala negdje prije glavnog kolodvora, na Topčideru. Koračali smo Beogradom pjevajući: 'Mi smo vojska Franje Tuđmana'."

"Ja nikad nisam bio vođa Torcide, bio sam njezin sluga"

Jedno od prvih imena Torcide iz osamdesetih svakako je i Davor Perković Bosna, kasnije izvidnik legendarne Četvrte gardijske brigade. "Ja nikad nisam bio vođa Torcide, ja sam bio sluga Torcide i na to sam ponosan. Jednom sam u Beogradu, na Marakani, odveden preko cijelog stadiona do tunela. Tamo je čekao general Jovo Popović, tadašnji glavni šef sigurnosti FSJ-a, s milicijom i predstavnicima klubova. Tražili su da iznesem na teren s ostalima transparent na kojem je pisalo 'Bratstvo i jedinstvo'. Udario sam 'pilu naopako'. Rekao sam tom jugogeneralu: 'Ali ja vam nisam vođa, mi vam, kao i tadašnja država, imamo kolektivno predsjedništvo.'

'Kako nisi vođa, pa koliko vas ima u tom predsjedništvu?', vikao mi je Jovo Popović.

'Ima nas jedno trideset, sve ih moram pitati.'

Tada mi je Jovo Popović opalio trisku, ali nema veze, i to sam pretrpio za mog Hajduka i Hrvatsku."

Još nešto dodao je Bosna: "Moram još nešto reći, jer ta se snimka vrti na YouTubeu, gdje ja na beogradskoj Marakani zabranjujem navijačima govoriti s beogradskim novinarima. Među nas je tada, u organizaciji KOS-a, SUP-a i SDS-a, došla ekipa TV B92. Htjeli su nas isprovocirati da svašta govorimo i tako iskompromitirati i odgoditi prve slobodne demokratske izbore koji su se za mjesec dana održavali u Hrvatskoj."

Tako se stara garda Torcide prisjetila dana slavnog i pobjedonosnog Domovinskog rata, koji je za njih počeo puno prije devedesetih. Dvoranu Dominikanskog samostana ispunili su brojni hrvatski branitelji i domoljubi, predsjednica splitskog ogranka Matice hrvatske Snježana Šetka, zamjenik župana SDŽ Stipe Čogelja, don Josip Mužić, Petar Škorić, Luka Podrug, nekadašnji zapovjednik Četvrte gardijske brigade, brigadir Zvonko Asanović, izvidnik Dean Miljak Rico i mnogi drugi.