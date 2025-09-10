Stanovnicima dalmatinskog otoka "puna kapa": "Kupanje u vlastitoj uvali postaje opasno po život"

Predsjednik Mjesnog odbora Nečujam na Šolti, Joško Lukin, upozorio je na alarmantno stanje u nečujamskom zaljevu. – „Uvale su bile doslovno preplavljene fekalnim vodama i diskoloracijom od goriva. Problem su brodovi bez kontrole, ali i nelegalna sidrišta. Ispuštanje fekalija i goriva je kazneno djelo, a ne samo turistički problem,“ poručio je.

Na inicijativu mještana Male Maslinice i stanovnika svih osam uvala nečujamskog zaljeva, pokrenuta je građanska akcija – peticija „Zajedno za naše nečujamske vale“, iza koje stoji Građanska inicijativa „Za zaštitu mora, podmorja i okoliša uvale Nečujam“.

„Devastacija je dostigla kritičnu točku“

U peticiji se upozorava kako je Nečujam, najveća i najrazvedenija uvala na Šolti, postao meta sve agresivnijeg divljeg sidrenja. Sidra koja se bacaju bez kontrole uništavaju livade posidonije, ključne za bioraznolikost, dok se istodobno pražnjenjem crnih tankova i odlaganjem otpada more pretvara u otvoreni deponij.

– „Potpuno su uništene livade posidonije, izgubljena staništa ribljih vrsta, a količina otpada u moru i uz obalu dramatično raste. Posebno zabrinjava pražnjenje fekalija u more,“ stoji u peticiji.

Mještani upozoravaju i na ugroženu kulturnu baštinu: Dioklecijanov ribnjak u uvali Piškera i lokalitet antičkog brodoloma u Potkamenici prepušteni su propadanju.

– „Kupanje u vlastitoj uvali postaje opasno po život. Dok mi na volonterskoj bazi čistimo podmorje, nautičari se rugaju i nastavljaju uništavati okoliš, a institucije ne reagiraju,“ poručuju iz inicijative.

Što traže mještani

U peticiji se traži:

zabrana sidrenja u svim uvalama nečujamskog zaljeva osim na uređenim sidrištima,

postavljanje tabli zabrane i fizičkih barijera većim brodovima,

uređenje službenog sidrišta uz obvezan nadzor,

stalna kontrola i kažnjavanje počinitelja,

izrada konzervatorskih uvjeta za zaštitu Dioklecijanovog ribnjaka i antičkog brodoloma.

Potpisivanje u tijeku

Mještani ističu da ne žele više nijemo promatrati propadanje svog okoliša. – „Ova peticija s potpisima svjedoči o ozbiljnosti problema i jedinstvenosti zajednice u zahtjevu za očuvanjem svog prostora, identiteta i kvalitete života,“ poručuju.

Svi zainteresirani mogu peticiju potpisati na poveznici: Peticija „Zajedno za naše nečujamske vale“.