Stanovnici splitskog naselja pozvani na štednju vode: "Koristite je samo za osnovne potrebe"

Mjesni odbor Donje Sitno i Vodovod i kanalizacija Split uputili su apel stanovnicima Donjeg Sitnog da racionalno troše vodu zbog preopterećenja crpki.

Kako navode, stanje na lokalnom vodovodu stanovnicima je već dobro poznato, a cilj je osigurati urednu opskrbu svim korisnicima tijekom razdoblja povećane potrošnje.

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Građane mole da vodu koriste isključivo za potrebe higijene, pripreme hrane te razumnog zalijevanja vrtova.

Istodobno pozivaju da se izbjegava nekontrolirano zalijevanje u noćnim satima, natapanje sustavima navodnjavanja "kap po kap", kao i korištenje vode za pranje automobila, dvorišta, zalijevanje travnjaka i druge svrhe koje nisu nužne.

Iz Mjesnog odbora Donje Sitno i Vodovoda i kanalizacije Split poručuju da je odgovorno korištenje vode ključno kako bi se svim stanovnicima osigurala neometana opskrba tijekom ljetnih mjeseci.