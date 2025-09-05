Stanovnici našeg otoka muku muče s jednim problemom usred sezone

Jedan od gorućih problema u gradu Koručuli je parkiranje i to osobito tijekom turističke sezone. Na dvije najfrekventnije lokacije postavljene su čak i kamere s ograničenjem zadržavanja, no u gradu je i dalje ponekad kaotično.

U stoljetnom gradu koji ljeti prima tisuće gostiju iz cijeloga svijeta, pravi je izazov pronaći parking. Korčulani – naviknuli. Pa umjesto automobilom, većina ih u grad dolazi drugim prijevoznim sredstvima.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- S mopedom, i to električnim, uglavnom problem je, ali to je tako normalno tijekom sezone, govori Milojka Skokandić, Žrnovo.

- U svakom slučaju i bicikli i motori, i njima već nedostaje parking mjesta, dodaje Mario Biočić, Korčula.

A da bi se gužve izbjegle, gradske su vlasti omogućile besplatan prijevoz. I to od parkirališta iznad ulaza u grad, do autobusnog kolodvora nadomak samome središtu.

- Imamo vozni red tako da znamo kad se kreću, za početak to je super ideja, smatra Daniela Tedeschi, Korčula.

Tijekom ljeta, na istočnu rivu koja je ujedno i glavno gradsko parkiralište, dnevno uplovi 14 katamaranskih linija.

- Svako uplovljavanje je nova gužva, stvara nam popriličan problem...zbog stajanja na prometnicama gdje se stvaraju prometni čepovi, govori Valentina Radojković, prometni redar.

Korčula ima oko 830 parkirališnih mjesta, uz dodatnih 300-tinjak u garaži trgovačkog centra. I dalje - nedovoljno.

- Moramo ići u jedno sustavno rješenje, osigurati lokalnome stanovništvu parking što je bliže moguće gradu Korčuli i njihovim stanovima i kućama, naglašava Frano Jeričević za HRT, gradonačelnik Korčule.

- Postoje neke još varijante, s još tri veća parkirališta koja bi barem privremeno za sljedeću sezonu pokušali osposobiti, ističe Nataša Drušković, pročelnica Upravnog odjela za uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet.

Dotad, iz lokalne uprave apeliraju na razumijevanje i strpljenje građana. Jer za realizaciju većih projekata, potrebno je i vrijeme.