Stanković otkrio što mu je Vedrana Rudan napisala mjesec dana prije smrti

Aleksandar Stanković oprostio se od Vedrane Rudan, koja je preminula nakon duge borbe s karcinomom, prisjetivši se njihova posljednjeg razgovora, ali i intervjua koji je ranije opisao kao jedno od najvažnijih iskustava u svojoj novinarskoj karijeri.

Voditelj je otkrio da su se posljednji put čuli prije otprilike mjesec dana, kada mu se Rudan javila porukom u svom prepoznatljivom, britkom stilu.

"Čuli smo se prije mjesec dana uz njezinu poruku: 'Sve smo ih zajebali zadnjim intervjuom, ja nikako da umrem!' Vedrana", napisao je Stanković.

Njihov posljednji veliki intervju ostavio je snažan dojam i na Stankovića i na gledatelje. Govoreći ranije o tom susretu, voditelj je istaknuo da ga smatra jednim od najvažnijih trenutaka svoje karijere.

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"Vedrana Rudan jedno je od mojih najvažnijih novinarskih iskustava, pogotovo ovaj intervju koji sam napravio s njom. Dugo smo se pripremali za to, nije ga bilo jednostavno napraviti s obzirom da je žena teško bolesna. Međutim, ona ga je odradila maestralno. Pripremila se na način da je sedam dana prije toga bila u bolnici i neprestano dobivala infuziju", ispričao je Stanković.

Posebno ga je, kako je tada kazao, pogodila otvorenost kojom je Rudan govorila o bolesti i vlastitom životu. Intervju je opisao kao jedan od najiskrenijih i najtežih koje je ikada napravio.

"Ja se ne sjećam da sam u životu ikada napravio tako iskren, otvoren, težak i jak intervju s nekim. Čak su mi neki studenti novinarstva koji su to gledali poslije rekli da je bio tako potresan da su ga morali prekidati, nisu ga mogli odgledati odjednom", rekao je.

Rudan je i tijekom teške bolesti zadržala britkost i humor po kojima je bila prepoznatljiva, a upravo to pokazuje i poruka koju je Stankoviću poslala svega mjesec dana prije smrti.