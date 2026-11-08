Stanko Bubalo nakon velike pobjede Hajduka u Osijeku: „Nadam se da će Hajduk ove godine biti prvak!”

Hajduk je pobijedio na osječkoj Opus Areni. Velikiih je to 1:0 u derbiju i odličan zalog za nastavak sezone i zadržavanje liderske pozicije na prvenstvenoj ljestvici. Ova gostujuća pobjeda, pogotovo je dobro došla, poslije europskog kiksa na Gilbrataru.

Ali, da nas je netko pitao ovog ljeta, zamislite da Hajduk iz tri utakmice ima šest bodova u skupini Konferencijske lige i još da na prvenstvenoj ljestvici bude prvi ispred Dinama.

Naravno svaki hajdukovac to bi odmah potpisao.

Tako misli i Stanko Bubalo, odlični strijelac i Hajduka i Osijeka. Upravo njegovi golovi bili su presudni za onu Vulićevu i Šurjakovu titulu prvaka Hrvatske 2000/2001.

“Ma Hajduk brodi jako dobro i u Europi i u prvenstvu. Osijek je meni također drag i lijepo je što se izvadio ove godine, lani Osječanima nije baš išlo.

Nadam se da će Hajduk ove godine biti prvak i naravno da mi je u srcu, evo 13. studenog sam pozvan na Bijelu noć, koju organizira DPH u Tomislavgradu i dolazim iz sveg srca.

Bila je ovo danas jedna dobra utakmica u kojoj je Hajduk zasluženo pobijedio”.

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