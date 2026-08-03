Stanje na požarištu u Zadru se smiruje: Zaustavljeno širenje vatre, vatrogasci i dalje na terenu

Požar koji je nešto iza 13 sati izbio na području između Bokanjca i odlagališta otpada u Diklu stavljen je pod nadzor te je zaustavljeno njegovo širenje, izvijestili su s terena.

Na požarištu su i dalje angažirana dva air tractora te oko 40 vatrogasaca s 15 vozila koji nastavljaju gasiti preostala žarišta i sanirati teren.

– Smanjen je intenzitet požara i zaustavljeno je njegovo širenje. Još uvijek mjestimično ima otvorenog plamena. Požar iz zraka gase dva air tractora, a rubove natapaju vatrogasci. Saniramo teren. Požar nije lokaliziran – rekao je Boris Jović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 023.hr.

Podsjetimo, vatra je planula nešto iza 13 sati na području između Bokanjca i deponija u Diklu. U jednom trenutku približila se poslovnoj zoni na Novom Bokanjcu, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca njezino je širenje zaustavljeno. Gorjelo je nisko raslinje.

Iako situacija ide prema stabilizaciji, požar još nije službeno lokaliziran te vatrogasci nastavljaju s gašenjem i osiguravanjem požarišta.