Stanje na požarištu kod Blata povoljnije, vatrogasci i dalje dežuraju: Angažiran i Air Tractor

Na opožarenom području na području Općine Blato i dalje se provode aktivnosti nadzora i sanacije požarišta, objavila je Općina Blato. Vatrogasci su neprekidno na terenu, gdje dežuraju i prate stanje kako bi mogli pravovremeno reagirati u slučaju ponovnog aktiviranja vatre.

Air Tractor gasio teško dostupne dijelove

Zbog povremenog izdimljavanja na pojedinim dijelovima požarišta tijekom dana u gašenje i sanaciju uključen je i Air Tractor. Zračne snage pružile su potporu vatrogascima na tlu, posebno na teško pristupačnim lokacijama.

Iz Općine navode kako je stanje na požarištu znatno povoljnije nego prethodnih dana, ali građane i dalje pozivaju na odgovorno ponašanje i pridržavanje uputa vatrogasaca, policije i ostalih nadležnih službi.

Građanima je upućen i apel da ne prilaze opožarenim područjima.

Vozačima upućen poseban apel

Posebno se upozoravaju svi sudionici u prometu da prilikom prolaska uz opožarena područja brzinu prilagode uvjetima na cesti te da voze s povećanim oprezom.

Općina Blato zahvalila je vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Hrvatskom Crvenom križu, volonterima i svim ostalim službama koje su proteklih dana sudjelovale u gašenju i sanaciji požara.

Zahvala je upućena i građanima na razumijevanju, odgovornom ponašanju i suradnji.

Iz Općine su poručili kako će javnost o daljnjem razvoju situacije nastaviti pravovremeno obavještavati.