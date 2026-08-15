STANJE NA POŽARIŠTIMA Vatrogasci i dalje na svim frontovima: Jedna osoba poginula, 43 ozlijeđene, evakuirano 2500 ljudi

Situacija na požaru kod Lokve Rogoznice, za koji je ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dana 13. kolovoza u 20:15, je povoljnija. Vatrogasci su nastavili sa sanacijom opožarenih objekata i ruba požarišta.Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada procijenjenoj površini od oko 1000 ha.

Na intervenciji gašenja požara sudjeluju vatrogasci s područja Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika u gašenju požara sudjeluju i vatrogasci iz Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske županije, ukupno 253 vatrogasaca s 83 vatrogasnih vozila. Kao pomoć zemaljskim snagama angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 i četiri Air Tractora.

U požaru su ozlijeđene 43 osobe, 3 vatrogasca te su isti zbrinuti od strane HMS, a evakuirano je oko 2500 ljudi i zbrinuto u prihvatne centre.Jedna osoba je smrtno stradala.

Požar je aktivan, a tijekom noći sa 14. na 15. kolovoza na sanaciji požarišta bilo je angažirano 90 vatrogasaca sa 30 vozila iz Splitsko-dalmatinske županije i izvanredne dislokacije sa kontinenta. Kroz jutro će na požarištu biti angažiran 1 CL-415.

Požar na Pelješcu

Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požara na području Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu (Dubrovačko-neretvanska županija), a za koji je dojava zaprimljena 14. kolovoza 2026. godine u 6:06 sati.Radi se o požaru borove šume na površini od 500 ha. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 250 vatrogasaca sa 73 vatrogasna vozila sa područja Dubrovačko-neretvanske županije, izvanredne dislokacije Grada Zagreba i Koprivničko-križevačke županije te 5 protupožarnih zrakoplova (4 CL 415 i jedan AirTractor) .Tijekom jutra za prijevoz spremnika za vodu angažiran je 1 helikopter MI 171 SH.

Prema riječima zapovjednika VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepana Simovića, situacija je povoljna, a prioritet je sanacija područja na brdskim predjelima prema Dingaču.

Požari u Zadarskoj županiji

Dana 14. kolovoza ŽVOC Zadarske županije je u 15:23 sati zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora napodručju Ninskih Stanova. Radi se o požaru trave, niskog raslinja i makije na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 79 vatrogasaca s 29 vatrogasnih vozila iz IVP Zadar, JVP Zadar, Benkovac, Pag, DVD-a Pag, Sukošan, Pakoštane-Vrgada-Vrana, Sveti Filip i Jakov te redovna dislokacija Posedarje. Kao pomoć zemaljskim snagama angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova (3 Canadair CL 415 i jedan Air Tractor).Požar je lokaliziran, a tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta.

U20:20 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Dugom otoku kod mjesta Savar. Radi se o požaru trave, niskog raslinja i makije na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila iz IVP Zadar, JVP Zadar, Benkovac, Pag, ŽVZ, DVD-a Sali, Pakoštane, Nin, Polača, Sukošan, Sveti Filip i Jakov kao i redovna dislokacija Posedarje. U jutarnji satima na požarište su upućena 2 protupožarna zrakoplova CL-415.Požar je aktivan.

- Stanje na požarištima je zadovoljavajuće. Na Dugom otoku su vatrogasci uspješno obranili sve objekte, a od 6 sati na požarištu djeluju protupožarni zrakoplovi. Na Pelješac ćemo uputiti helikopter s opremom i kruškama. Na području Lokve Rogoznice i Omiša vatrogasci će nastaviti sa sanacijom požarišta – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

"Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, a posebno zbog jakog vjetra na priobalju, pozivamo građane na oprez. Podsjećamo na zabranu paljenja vatre u prirodi.

U slučaju požara odmah zovite vatrogasce na 193", poručuju vatrogasci.