Stanje na Korčuli je stabilno: Na terenu je 186 vatrogasaca, jedan je ozlijeđen

Na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar otvorenog prostora kod Blata na otoku Korčuli, za koji je dojava zaprimljena 11. srpnja u 14:54 sati. Požarom je zahvaćeno oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Na intervenciji sudjeluje 186 vatrogasaca s 48 vatrogasnih vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik, javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovački vatrogasci, Dubrovačko primorje, Konavle i Metković te dobrovoljnih vatrogasnih društava Korčula, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka, Orebić, Putnikovići, Kuna, Župa dubrovačka i Čilipi. Tijekom jučerašnjeg dana u gašenju su sudjelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802. Jedan vatrogasac zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zbrinut od strane hitne medicinske službe.

Tijekom noći, temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Korčulu su upućene dodatne snage Vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, ukupno 134 vatrogasca s 40 vatrogasnih vozila. Zbog povoljnijeg stanja na požarištu dio snaga iz Koprivničko-križevačke županije ostat će u pripravnosti u Vučevici, gdje se nalazi 50 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila. Požar je i dalje aktivan.



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Stanje na požarištu na otoku Korčuli je stabilno. Vatrogasci su se tijekom cijele noći borili s vatrom i zaustavili njezino širenje, a situaciju su dodatno olakšali povoljni vremenski uvjeti. Objekti nisu bili ugroženi.

- Stanje na požarištu na otoku Korčuli je stabilno. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom i zaustavili širenje požara. Situaciju su olakšali i povoljni vremenski uvjeti. Objekti nisu bili ugroženi. Jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen i zbrinuli su ga djelatnici hitne medicinske službe. Na terenu je 186 vatrogasaca s 48 vozila iz VZŽ Dubrovačko-neretvanske. Na Korčulu dolaze 134 vatrogasca s 40 vozila iz unutrašnjosti koji će nakon kratkog odmora biti raspoređeni na požarište i zamijeniti lokalne vatrogasne snage. Zatraženo je angažiranje dva protupožarna zrakoplova CL-415 na požarište na Korčulu, međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zrakoplovi još nisu krenuli na požarište. Situacija je dobra i na području Grebaštice, kao i na drugim požarištima - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te zahvalio svim vatrogascima i posadama protupožarnih zrakoplova na njihovom angažmanu.