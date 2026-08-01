Stanišić žestoko udario po Centru: "Barbir mora promijeniti prezime u Puljak da bi postao dio obiteljskog stabla"

Novi vršitelj dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke Željka Keruma i predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić oštro je reagirao na prozivke koje su iz stranke Centar upućene na račun HGS-a i obiteljskih veza unutar te stranke.

Stanišić je na društvenim mrežama objavio poruku pod naslovom "Bračni licemjeri u dobru i u zlu", u kojoj je prozvao vodstvo Centra, ali i njihova splitskog gradskog vijećnika Damira Barbira.

"Vodstvo stranke Centar nedavno se vratilo iz Kine, gdje je očito usvojilo nove demokratske standarde. Drugi put trebaju povesti i novosadskog diplomca Barbira. Možda i on shvati da je jedini način da postane dio obiteljskog stabla, a ne obična šiška, da promijeni prezime u Puljak", napisao je Stanišić.

Objavio popis predsjednika Centra

Uz svoju poruku Stanišić je objavio i dio izjave u kojoj se HGS proziva zbog obiteljskih veza te tvrdnji da će "obiteljsko stablo nastaviti upravljati strankom".

Kao odgovor na takve optužbe priložio je i popis osoba koje su posljednjih godina bile na čelu stranke Centar. Prema objavljenoj grafici, Marijana Puljak bila je predsjednica stranke 2015. i 2020. godine, dok je 2024. predsjednik postao njezin suprug Ivica Puljak.

Stanišić je time nastojao uzvratiti na prozivke iz Centra, sugerirajući da bi upravo ta stranka trebala objasniti obiteljske veze unutar vlastitog vodstva. Njegova objava predstavlja nastavak sve oštrijeg političkog sukoba između HGS-a i Centra na splitskoj političkoj sceni.