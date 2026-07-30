Close Menu

Stanišić stao uz Keruma nakon uhićenja: "Uvijek će imati moje poštovanje i podršku"

Komentar nam je dao predsjednik splitskog GV-a
Željko Kerum

Povodom uhićenja Željka Keruma, predsjednika Hrvatske građanske stranke i bivšeg splitskog gradonačelnika, oglasio se i Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita iz redova HGS-a.

Kerum je uhićen u Veloj Luci, a slučaj vodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a. Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Istraga je povezana s konobom Pršut u Kaštel Štafiliću, odnosno s okolnostima gradnje i legalizacije objekata na Kerumovu imanju.

"Jasan mi je veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati jest da gospodin Kerum nikome nije napravio ništa loše. Riječ je o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je pomagao ljudima tijekom cijelog svog života. Zbog toga će uvijek imati moje poštovanje i podršku", kazao nam je Stanišić.

Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, kada je proveo 15 dana na Bilicama jer je upravljao automobilom unatoč pravomoćnoj zabrani vožnje, pa je ondje proveo i božićne blagdane.

Više o ovoj temi pročitajte na poveznicama ispod:

Željko Kerum uhićen! Privela ga policija dok je uživao u Veloj Luci

Šuta odgodio današnje obraćanje medijima nakon Kerumova uhićenja

Šuta odgodio današnje obraćanje medijima nakon Kerumova uhićenja

Od konobe "Pršut" do policijske akcije: Kerum uhićen, spominje se i čovjek koji je trebao postati pročelnik

Nakon uhićenja Keruma oglasio se Šuta! Ima još uhićenih...

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
9
Haha
2
Nice
1
What?
0
Laž
3
Sad
2
Mad
1