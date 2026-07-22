Stanišić sazvao posljednju sjednicu prije kolovoza: Evo što čeka splitske vijećnike

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić, iz redova HGS-a, sazvao je novu sjednicu splitskog parlamenta, posljednju prije ljetne stanke s obzirom na to da se tijekom kolovoza sjednice Gradskog vijeća neće održavati. Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća zakazana je za srijedu, 29. srpnja, s početkom u 9 sati, u velikoj vijećnici splitske Gradske uprave na Obali kneza Branimira. Pred vijećnicima će se naći dnevni red s ukupno 50 točaka.

Izbori u kotarevima, pomorsko dobro i zelena obnova

Nakon usvajanja zapisnika te tradicionalnih vijećničkih pitanja i odgovora, pred vijećnicima će se naći prijedlog raspisivanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva na području Splita. Raspravljat će se i o pravilima jednostavne nabave, izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. do 2028. godine te donošenju Strategije zelene urbane obnove Splita do 2035. godine.

Ograničenje prodaje alkohola među najzanimljivijim temama

Jedna od točaka koja bi mogla izazvati najveću pozornost javnosti odnosi se na prijedlog odluke o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadržavaju alkohol na području Grada Splita. Materijali za ovu točku vijećnicima će biti dostavljeni nakon završetka javnog savjetovanja.

Na dnevnom redu je i davanje ovlaštenja tvrtki Split Parking za provedbu projekta izgradnje Park & Ride garaže Lovrinac, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi Ulice Ivana pl. Zajca.

Promjene statuta splitskih škola

Velik dio sjednice mogao bi proteći u davanju prethodnih suglasnosti na izmjene i dopune statuta brojnih splitskih osnovnih škola, među kojima su škole Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lokve-Gripe, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Pujanke, Split 3, Stobreč, Sućidar, Visoka i Žnjan-Pazdigrad.

Pred vijećnicima će se naći i izmjene Statuta Centra za autizam Split.

Spomen-ploča na Banovini i fontana u Boškovićevoj

Na kraju sjednice odlučivat će se o postavljanju spomen-ploče na pročelje Banovine u znak sjećanja na prosvjed građana Splita održan 6. svibnja 1991. godine. Na dnevnom redu su i spomenik poginulim hrvatskim braniteljima Ivici Vuci i Dragi Jukiću te prijedlog postavljanja fontane u Ulici Ruđera Boškovića. Vijećnici bi trebali odlučivati i o promjenama članova nekoliko radnih tijela Gradskog vijeća.

Poziv za sjednicu potpisao je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, a nakon ovog zasjedanja vijećnike očekuje kolovoška stanka.