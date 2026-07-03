Stanišić: "Primili smo dva glupa gola, naši su poništeni, sudac dosta toga nije sudio za nas…"

Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u ludoj utakmici izgubila od Portugala. U posljednjim je sekundama poništen Gvardiolov zgoditak, treći takav na utakmici, pa smo se s 1:2 oprostili od natjecanja.

Josip Stanišić je nakon utakmice rekao:

"Nismo imali sreće, nismo bili kakvi znamo biti, ali nismo bili ni loši. Znali smo protiv kako kvalitetne ekipe igramo. U drugom smo poluvremenu bili bolji, ali primili smo dva glupa gola, naši su poništeni, sudac dosta toga nije sudio za nas… Kad je na knap, takve ti stvari isto daju neku prednost. U ovakvim utakmicama sitnice odlučuju, zabili smo neke golove iz ofsajda, dobijemo glupe golove iz penala i centaršuta, nevjerojatno je da je iz one pozicije onako zabio gol. Danas sreća nije bila na našoj strani", kazao je Josip Stanišić nakon utakmice.

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