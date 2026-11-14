Stanišić objavio fotografiju Livajina štekata pa poručio Ivoševiću: "Nadam se da ćete srušiti ovu nakaradnu odluku"

Predsjednik splitskog Gradskog vijeća Igor Stanišić oglasio se na društvenim mrežama o novoj Odluci o komunalnom redu, koja je izazvala brojne reakcije zbog odredbi o ugostiteljskim terasama, odnosno štekatima.

Stanišić je objavio fotografiju štekata ugostiteljskog objekta Ivice Livaje te se ironično osvrnuo na kritike odluke koju je podržalo Gradsko vijeće.

"Odluka o komunalnom redu je zaista skandalozna! Da sam znao da će gospodin Livaja dobiti ovoliki štekat ne bi nikad digao ruku za takvo nešto. Na slici je samo pola štekata. Dobio je još jedan ovakav stol, ukupno dva", napisao je Stanišić.

Potom je spomenuo bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića i njegovu namjeru osporavanja nove odluke.

"Nadam se da će gospodin Ivošević uspjeti u svom naumu i srušiti ovu nakaradnu odluku. Ukoliko uspije na snazi će biti odluka iz mandata gradonačelnika Opare, jer je Ivoševićeva srušena na sudu", naveo je.

Prema Stanišićevim tvrdnjama, takav bi rasplet mogao imati upravo suprotan učinak od onoga koji kritičari nove odluke priželjkuju.

"Ako kolega Ivošević u tome uspije na ovoj lokaciji će biti četiri stola, a mrski 'No Stress' će umjesto trenutnih 35 kvadrata bez suncobrana imati pravo na 70 kvadrata sa suncobranima. Želim mu puno sreću u pothvatu!", zaključio je Stanišić.

Njegova objava tako otvara pitanje kakve bi konkretne posljedice eventualno ukidanje nove Odluke o komunalnom redu imalo za ugostiteljske terase u splitskoj gradskoj jezgri.