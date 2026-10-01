Stanišić nakon kaosa u Banovini žestoko o Ivoševiću: "Razmišljam da zatražim očitovanje njegovih roditelja"

Nakon što je Bojan Ivošević udaljen sa sjednice Gradskog vijeća, a oporba potom napustila vijećnicu, oglasio se predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić.

Stanišić tvrdi da mu Ivošević "jednostavno nije dao da obavlja svoj posao", a osvrnuo se i na najavu da će se tražiti očitovanje nadležnih službi.

U nastavku u cijelosti prenosmo njegovu Facebook objavu:

- Nemam što posebno komentirati. Poznat mi je Ivoševićev temperament već godinama. S vremenom se sve teže kontrolira. Opominju ga čak i vijećnici iz vlastitih redova, a počeo je dobivati i opomene od građana na izborima. Danas je baš pretjerao i jednostavno mi nije dao da obavljam svoj posao. Vidim da će tražiti nekakvo očitovanje službi. Razmišljan i ja da zatražim očitovanje njegovih roditelja na ovakvo ponašanje - napisao je.