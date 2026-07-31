Stanići spremaju feštu za pamćenje: Ribarska večer, kraljica soparnika i spektakularna bakljada za Oluju!

Stanići će ovog utorka, 4. kolovoza, ponovno živjeti u znaku ribarske večeri koja počinje u 20:30 sati.

Organizira je aktivni Mjesni odbor Čelina Stanići. Moramo naglasiti kako u ovom Mjesnom odboru sjede mladi do 35 godina koji svojim radom i angažmanom svakodnevno doprinose boljitku i napretku mjesta, a potvrda je tomu i nadolazeća ribarska večer kojoj prethodi događanje "Baci parangal", u kojem sudjeluju i mladi i stari.

Program ribarske večeri počinje već noć ranije, s 3. na 4. kolovoza, kada će prijavljene ekipe izaći u ribolov parangalom, a ulovljena riba pripremat će se upravo za ovu posebnu feštu uz more.

Uz dobru spizu, glazbu i veselu atmosferu, posjetitelje očekuje prava dalmatinska večer. Na meniju će se naći brujet, srdele, fileti, fritule i soparnik, a organizatori najavljuju i potezanje konopa, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen DJ.

Posebnu draž večeri dodat će i dolazak kraljice soparnika Nensi Očašić.

Vrhunac večeri bit će bakljada u ponoć, u čast obljetnice Oluje, čime će se ova ribarska večer dodatno upisati u kalendar lokalnih događanja kao manifestacija koja spaja tradiciju, druženje i ponos mjesta.