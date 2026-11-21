Štandarac je ponovno na splitskoj Pjaci, a njegov povratak na mjesto na kojem je godinama stajao komentirao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Poručio je kako je riječ o važnom dijelu identiteta grada te oštro kritizirao njegovo uklanjanje 2025. godine, nazvavši ga kulturocidom. Naglasio je i kako Split ne smije dopustiti nove podjele oko svoje kulturne i povijesne baštine.

„Meni je velika čast i zadovoljstvo da smo se svi skupa okupili i vratili štandarac na njegovo mjesto, gdje pripada, u srcu grada Splita”, kazao je Šuta.

Gradonačelnik je istaknuo kako se ne želi vraćati na ranije prijepore, ali je pritom jasno poručio što misli o uklanjanju spomenika.

„Mislim da je bespredmetno vraćati se u prošlost, ali glavna poruka je da je ovo identitet grada Splita, da grad Split zaslužuje ovaj spomenik. Grad Split nikada više u svojoj povijesti ne smije dozvoliti bilo kakve podjele, bilo kakav kulturocid koji se dogodio prošle godine, odnosno 2025. godine. Takve stvari više se nikada ne smiju dogoditi”, rekao je.

"Nemam ništa protiv nijednog datuma"

Šuta se osvrnuo i na prijepore oko datuma na štandarcu, naglasivši kako poštuje povijest i sudsku odluku.

„Datumi koji su na štandarcu, ja mislim da sam već o tome nekoliko puta kazao. Moramo poštovati što je nekad već istaknuto, sud je dao svoju odluku. Nemam ništa protiv nijednog datuma. Datum oko kojeg se stvarao spor je odmah pored nas i taj datum nitko ne osporava, ni dio povijesti”, poručio je.

Dodao je kako je najvažnije da se slične situacije više ne ponavljaju.

„Bit svega je da se ovakve stvari više ne dogode, da je Split grad koji se ne dijeli. To je grad koji je prije svega uključiv, koji poštuje kulturu. Ovo je dio naše kulturne baštine i neka kulturna baština kao takva ostane trajna u povijesti”, istaknuo je.

"Ne dirajmo u ono što je svetinja"

Gradonačelnik je uputio i poruku budućim gradskim vlastima, pozvavši ih da poštuju odluke prethodnika kada je riječ o kulturnoj baštini.

„Poruka je za bilo koga tko je na vlasti: ne dirajmo u ono što je svetinja, to je kultura, u spomenike. Jer ako je netko prije nas nešto postavio i donio neku odluku, mislim da je minimum pristojnosti da to moramo poštovati”, rekao je Šuta.

Na kraju je još jednom naglasio simboličku vrijednost štandarca za Split.

„Štandarac zapravo prikazuje da je ovo Split, ovo je identitet Splita, da smo po tome posebni. Posebni smo po cijeloj našoj kulturi, po cijeloj našoj baštini. Štandarac ima svoj značaj i jednostavno mislim da je to odraz onoga što mi imamo”, zaključio je gradonačelnik.