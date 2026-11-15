Štandarac se vratio na splitsku Pjacu! Jednog važnog datuma više nema

Nakon više od godinu i pol dana izbivanja, splitski Štandarac ponovno je stigao na Narodni trg, poznatiju Pjacu. Kameno postolje za zastavu vraćeno je u svoj raniji, izvorni oblik, što znači da na njemu više nema naknadno uklesanog datuma oslobođenja Splita od fašizma, 26. listopada 1944. godine.

Podsjetimo, Štandarac je uklonjen u veljači 2025. godine, nakon dugotrajnog sudskog spora između Grada Splita i akademskog kipara Kuzme Kovačića, autora izvornog umjetničkog rješenja.

Spor je nastao nakon što je za vrijeme mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka na kameno postolje dodan natpis "26. listopada 1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma". Kovačić se takvoj intervenciji usprotivio, smatrajući da se bez njegove suglasnosti zadire u autorsko djelo.

Štandarac se vratio na splitsku Pjacu bez datuma oslobođenja Splita od fašizma. Podržavate li takvu odluku? Da, treba poštovati izvorno umjetničko djelo Ne, datum oslobođenja Splita trebao je ostati Datum treba obilježiti na drugom mjestu Svejedno mi je Glasaj

Sudska odluka presudila je izgledu Štandarca

Visoki trgovački sud potvrdio je da je dodavanjem natpisa došlo do povrede autorovih prava, zbog čega je Grad Split morao ukloniti sporni natpis i vratiti Štandarac u prvobitno stanje.

Tako su na postolju ostale godine koje su bile dio izvornog umjetničkog rješenja: 305., oko 640., 1240., 1882. i 1991., dok datum oslobođenja Splita od fašizma više nije među njima.

Obnova vrijedna gotovo 80 tisuća eura

Za obnovu Štandarca Grad Split odabrao je splitsku tvrtku NEIR d.o.o., čija je ponuda iznosila 79.938,75 eura s PDV-om. U postupku nabave zaprimljena je samo jedna ponuda.

Radovi su započeli početkom studenoga, a njihov završetak bio je predviđen za 15. studenoga 2026. godine.

Štandarac, koji je na Pjaci prvi put postavljen 1999. godine, tako se vraća na svoje prepoznatljivo mjesto, ali bez natpisa koji je posljednjih godina izazvao brojne političke, pravne i javne polemike.

Datum 26. listopada 1944. godine, kada je Split oslobođen od fašizma, ostaje važan dio gradske povijesti, no više nije uklesan na Štandarcu.