Štandarac se vraća na Pjacu!

Splitsko Gradsko vijeće na 14. sjednici donijelo je odluku o povratku Štandarca na Narodni trg, poznatiji kao Pjaca, čime je napravljen ključan korak prema završetku višegodišnjeg političkog, proceduralnog i sudskog spora. Na sjednici je usvojen i niz drugih odluka, među kojima su Strategija zelene urbane obnove do 2035. godine, pokretanje projekta Park & Ride garaže na Lovrincu, ograničenje noćne prodaje alkoholnih pića te raspisivanje izbora za vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora.

Gradsko vijeće donijelo je i odluku o postavljanju spomen-ploče na zgradu Banovine u znak sjećanja na prosvjed građana Splita održan 6. svibnja 1991. godine.

Ipak, posebnu pozornost ponovno je privukao Štandarac, kameno postolje za zastavu izrađeno prema rješenju akademskog kipara Kuzme Kovačića, koje je s Pjace uklonjeno za vrijeme mandata bivšega gradonačelnika Ivice Puljka.

Prijedlog nedavno pao na Komisiji

Današnja odluka uslijedila je samo tjedan dana nakon što je povratak Štandarca zapeo na Komisiji za imena ulica, trgova i za spomenike Grada Splita.

Na sjednici Komisije održanoj 22. srpnja razmatrana su tri prijedloga povezana s povratkom izvornog Kovačićeva djela. Članovi su odlučivali o stavljanju izvan snage odluke kojom je ranije odobreno trajno uklanjanje Štandarca, odluke o postavljanju potpuno novog postolja za zastavu te zaključka kojim je odobrena dopuna natpisa na izvornom Štandarcu. Nijedan od triju prijedloga nije dobio potrebnu većinu. Glasovanje je završilo omjerom sedam prema pet, zbog čega je postupak povratka privremeno zaustavljen i vraćen u novu proceduru.

Unatoč takvom raspletu na Komisiji, pitanje je sada završilo pred gradskim vijećnicima. Današnjim odlukama uklonjene su prepreke nastale potezima prethodnog saziva Gradskog vijeća, a izvorni Štandarac trebao bi se vratiti na mjesto na kojem je godinama stajao. Novija politička i pravna priča oko Štandarca počela je 28. travnja 2023. godine, za vrijeme gradonačelničkog mandata Ivice Puljka. Tada je Gradsko vijeće donijelo zaključak da se na postojeće Kovačićevo djelo doda natpis "26. listopada 1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma".

Radovi su izvedeni u listopadu iste godine. Uz čišćenje, rekonstrukciju i stručnu obradu kamenog postolja uklesan je i novi natpis. Posao je izvela tvrtka Kvinar, a vrijednost radova iznosila je 6.376 eura. Problem je nastao jer se autor djela Kuzma Kovačić usprotivio izmjeni izvornog umjetničkog rješenja. Smatrao je da se dodavanjem novog teksta bez njegove suglasnosti zadire u cjelovitost i vizualni identitet njegova djela, nakon čega je pokrenuo sudski postupak protiv Grada Splita.

Sud naredio uklanjanje natpisa, Puljkova vlast uklonila cijeli Štandarac

Trgovački sud u Splitu 12. veljače 2025. godine donio je odluku kojom je Gradu Splitu naloženo uklanjanje naknadno dodanog natpisa i vraćanje Štandarca u prvobitno stanje. Tadašnja gradska vlast nije odlučila ukloniti samo sporni natpis. Umjesto toga, donesena je odluka da se s Pjace ukloni cijelo kameno postolje te pokrene postupak izrade i postavljanja potpuno novog Štandarca koji ne bi bio zaštićeno autorsko djelo pojedinog umjetnika.

Plan bivše gradske vlasti bio je da novo postolje sadržava sve datume koje Grad smatra važnima za splitsku povijest, uključujući i datum oslobođenja Splita od fašizma. Radovi na uklanjanju započeli su 21. veljače 2025., a nastavljeni su sljedećeg dana. Teška mehanizacija uklonila je kameno postolje s Pjace, nakon čega je na njegovu mjestu ostao prazan prostor.

Posebnu kontroverziju izazvao je redoslijed poteza tadašnje gradske uprave. Ivica Puljak službenu je inicijativu za trajno uklanjanje postojećeg Štandarca i pokretanje procedure za postavljanje novog postolja potpisao 25. veljače 2025. godine. To je bilo nekoliko dana nakon što su radovi na uklanjanju već započeli i nakon što je Štandarac fizički uklonjen s Pjace. Taj vremenski slijed otvorio je pitanje je li uklanjanje provedeno prije nego što su obavljeni svi potrebni proceduralni koraci. Puljkova inicijativa naknadno je upućena Komisiji za imena ulica, trgova i za spomenike, a zatim i Gradskom vijeću.

Puljkovo Gradsko vijeće naknadno odobrilo trajno uklanjanje

O cijelom slučaju ponovno se raspravljalo 3. travnja 2025. godine, na posljednjoj, 40. sjednici Gradskog vijeća u Puljkova mandatu. Pred vijećnicima su se našle točke povezane s trajnim uklanjanjem Kovačićeva Štandarca i postavljanjem novog postolja za zastavu. Tijekom rasprave posebno je problematizirana činjenica da je Štandarac već bio uklonjen, dok je Vijeće tek naknadno odlučivalo o njegovu trajnom uklanjanju. Prijedlog je na kraju usvojen, dok su vijećnici HDZ-a prije završetka glasovanja napustili sjednicu u znak prosvjeda. Time je Puljkova gradska vlast formalizirala plan prema kojem se izvorni Štandarac Kuzme Kovačića nije trebao vratiti na Pjacu, nego ga je trebalo zamijeniti novim rješenjem.

Grad pravomoćno izgubio spor

Sudski postupak u međuvremenu je nastavljen, a Visoki trgovački sud odbio je žalbu Grada Splita i potvrdio prvostupanjsku presudu. Pravomoćnom odlukom utvrđeno je da je Grad bez autorove suglasnosti zadirao u Kovačićevo autorsko djelo dodavanjem natpisa iz 2023. godine. Gradu je naloženo vraćanje Štandarca u izvorno stanje, pri čemu na njemu smiju ostati prvotni povijesni zapisi o godinama 305., oko 640., 1240., 1882. i 1991. Grad je Kovačiću morao isplatiti 6.000 eura naknade, pripadajuće zatezne kamate te 969,68 eura sudskih troškova. Sud je zaključio da dodavanje novog natpisa nije bilo neznatna intervencija, nego izmjena koja je narušila kronološki raspored, koncept i vizualni identitet djela. Novi preokret dogodio se 16. srpnja 2026. godine, kada je objavljeno da je Trgovački sud Gradu Splitu naložio vraćanje Kovačićeva Štandarca na Pjacu u roku od 60 dana.

Ako Grad ne postupi prema sudskom nalogu, određena je novčana kazna u iznosu od 10.000 eura. Nakon toga je aktualna gradska vlast pokrenula proceduru za stavljanje izvan snage odluka donesenih u prethodnom sazivu Gradskog vijeća. Prvi pokušaj zaustavljen je prošloga tjedna na Komisiji, gdje su pala sva tri povezana prijedloga. Današnjom odlukom Gradskog vijeća postupak je ipak pomaknut s mrtve točke.

Štandarac bi se sada trebao vratiti na Pjacu

Odlukom usvojenom na 14. sjednici otvoren je put vraćanju izvornog Štandarca Kuzme Kovačića na Narodni trg. Time se izvan snage stavljaju raniji potezi koji su predviđali njegovo trajno uklanjanje i postavljanje potpuno novog postolja za zastavu. Nakon odluke o dodavanju natpisa, tužbe autora, uklanjanja cijelog kamenog postolja, naknadnog odobravanja trajnog uklanjanja, pravomoćnog sudskog poraza Grada i nedavnog pada prijedloga na Komisiji, Štandarac bi se trebao vratiti na Pjacu u izvornom obliku.