Stanarka iz centra Splita pred vijećnicima: "Turisti kod nas rade ono što im je kod kuće zabranjeno"

U Banovini se danas održava 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, tematski posvećena problematici noćnih klubova u samom centru grada. Pred vijećnicima je samo jedna točka dnevnog reda – stanje i problemi povezani s radom noćnih klubova u gradskoj jezgri. U raspravu se uključila i Anka Martinović, stanarka Sinjske ulice, koja je vijećnicima iznijela probleme s kojima se, kako tvrdi, stanovnici tog dijela grada suočavaju gotovo svakodnevno. Martinović je vijećnike upitala kada je netko od njih posljednji put boravio u centru Splita iza ponoći te ima li itko od njih noćni klub u vlastitoj stambenoj zgradi.

"Doslovno četveronoške izlaze iz kluba"

Kako je kazala, upravo se stanovnici Sinjske ulice godinama suočavaju s posljedicama rada jednog takvog objekta. "Stanari Sinjske ulice imaju taj problem. Klub radi sedam dana u tjednu od 23 do 3 sata ujutro, a gosti kluba ostaju i nakon toga. Pokrenuli smo inicijativu i poslali je Gradskom vijeću jer smatramo da nisu ispunjeni zakonski uvjeti. Ponavljam, riječ je o peticiji stanara naše ulice, a ne cijeloga grada, dok se od nas traži 13.000 potpisa", poručila je Martinović.

Dodala je kako stanovnici, prema njezinim riječima, posljednjih nekoliko godina nisu dobili konkretnu pomoć.

"Turisti kod nas rade sve ono što im je kod kuće zabranjeno. Grad Split dopustio je da rade što žele, doslovno četveronoške izlaze iz kluba. Gotovo da nema vijesti u kojima se ne spominje Split i ono što se u njemu događa. Što smo dopustili da naprave od nas?", upitala je Martinović.

Šuta: "Meni je ovo nezamislivo"

Na njezino izlaganje reagirao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, poručivši kako će Grad pokušati reagirati u okviru svojih zakonskih mogućnosti. "Meni je nezamislivo da se ovo dogodilo i sa svoje strane učinit ću sve što mogu. Odluke ću donositi na temelju zakona, a ne populizma. Učinit ću sve i kroz prijedloge prema zakonodavnoj vlasti kako bi se ljudima koji žive u stambenim zgradama omogućilo da normalno i mirno žive", rekao je Šuta.

Najavio je i reakciju na konkretne situacije koje su iznesene tijekom sjednice. "Za ovakve situacije pobrinut ćemo se da se korigiraju. Kada govorimo o broju komunalnih redara, stalo mi je do toga da se u gradu uvedu red i mir", kazao je gradonačelnik.

Šuta se osvrnuo i na ranije gradske mjere, ustvrdivši da su pojedine odluke već pokazale određene rezultate.

"Koliko god su se određeni pojedinci rugali donošenju odluke, statistika je pokazala određeni trend kod dijela mlađe populacije. Kroz takve mjere i aktivne kampanje možemo napraviti nešto bolje", zaključio je Šuta.