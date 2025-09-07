Stanari stare gradske jezgre očajni zbog buke: "Raspašoj se nastavlja"

Dok Split svakodnevno broji tisuće turista i puni novinske stupce zbog rekordne sezone, u pozadini se sve glasnije čuju pritužbe stanovnika stare gradske jezgre koji već godinama upozoravaju na problem nesnosne buke i neprimjerenog ponašanja pojedinih gostiju.

Jedna stanovnica centra grada je u lokalnoj Facebook grupi podijelila frustraciju zbog noćnog incidenta koji se dogodio u ranim jutarnjim satima:

– "Raspašoj se nastavlja... 02:20h je po noći... Španjolske štrace!! 9×300€ izgubljeno u trenu... Svaka čast momku šta ih je posramija i rastira!!! Da se barem mi stanovnici borimo s gamadi kad neće niko drugi... Kapa do poda i fala!!!"

Stanari stare gradske jezgre neprestano upozoravaju na probleme. Problem ne predstavlja samo glasna glazba iz ugostiteljskih objekata, već i pijani turisti koji pjevaju, viču, plešu i ponekad stvaraju nered duboko u noć.

Stanari poručuju kako nemaju ništa protiv turista, ali zahtijevaju poštovanje prema gradu, ljudima koji u njemu žive i pravilima koja vrijede za sve. Traže veću prisutnost komunalnih redara i policije, kao i konkretnije mjere Grada za zaštitu noćnog mira.

I dok se Split diči titulom jedne od najpoželjnijih destinacija na Mediteranu, pitanje ostaje: može li se turizam razvijati bez da se žrtvuje kvaliteta života njegovih građana?