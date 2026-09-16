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Stan od 90 kvadrata iznajmljuje za 999 eura, ali ima jedan uvjet: "Ljudi ne dolaze u obzir!"

Oglas u Splitu

Na Njuškalu se pojavio oglas za najam stana na splitskom Mertojaku koji se poprilično razlikuje od uobičajenih oglasa za nekretnine. Stan ima 90 četvornih metara, tri sobe, potpuno je namješten i iznajmljuje se za 999 eura mjesečno, no već prva rečenica oglasa privlači pozornost.

"Iznajmljujem stan – ljudi ne dolaze u obzir", stoji u opisu.

"Sve pasmine dobrodošle"

Riječ je o stanu na šestom katu stambene zgrade na Mertojaku. Zgrada je izgrađena 1982. godine, stan je posljednji put renoviran 2023., ima balkon, klima-uređaj i lift, a dostupan je za najam tijekom cijele godine. No, najzanimljiviji dio oglasa nije ni lokacija, ni kvadratura, ni cijena. "Pogodan za više pasa. Sve pasmine dobrodošle", navodi oglašivač, a potom u satiričnom tonu objašnjava kome je stan zapravo namijenjen. "Tražimo isključivo četveronožne stanare i njihove ljude koji su dovoljno pristojni da shvate da je pas član obitelji, a ne komad namještaja koji se ostavlja na ulici kad se ide u najam", stoji u oglasu.

Od čivave do doge

Oglašivač naglašava kako nema ograničenja kada je riječ o veličini ili pasmini psa. Nema pravila "samo mali pas", nema uvjeta da životinja ne smije linjati, niti podjele na prihvatljive i neprihvatljive pasmine. Ukratko, kako navodi autor oglasa – od čivave do doge, svi su dobrodošli.

Najamnina iznosi 999 eura mjesečno, a vlasnik i cijenu objašnjava na pomalo ironičan način. "Nije lako pronaći stan u Splitu u kojem su psi dobrodošli, pa očito tržište nalaže posebnu cijenu", piše u oglasu.

"Ljudski rod – molimo ne kontaktirati"

Oglas potom postaje još izravniji. Za ljude autor poručuje kako ih "trenutno ne prima", uz obrazloženje da se "previše teško ponašaju", "previše pričaju" i "previše ostavljaju tragova".

Iza humora i ironije, međutim, krije se jasna poruka o problemu s kojim se susreću brojni vlasnici kućnih ljubimaca kada traže stan za dugoročni najam u Splitu. "Jer očito je u ovom gradu lakše pronaći stan za čovjeka koji puši, pije, partija i radi nered nego za čovjeka koji ima psa. I onda se čudimo kakvo smo društvo", zaključuje se u oglasu.

Na samom kraju vlasnik još jednom šalje poruku koja najbolje opisuje cijeli neobični oglas: "Dobrodošli, psi. Ljudski rod – molimo ne kontaktirati."

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