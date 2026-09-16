Stan od 90 kvadrata iznajmljuje za 999 eura, ali ima jedan uvjet: "Ljudi ne dolaze u obzir!"

Na Njuškalu se pojavio oglas za najam stana na splitskom Mertojaku koji se poprilično razlikuje od uobičajenih oglasa za nekretnine. Stan ima 90 četvornih metara, tri sobe, potpuno je namješten i iznajmljuje se za 999 eura mjesečno, no već prva rečenica oglasa privlači pozornost.

"Iznajmljujem stan – ljudi ne dolaze u obzir", stoji u opisu.

"Sve pasmine dobrodošle"

Riječ je o stanu na šestom katu stambene zgrade na Mertojaku. Zgrada je izgrađena 1982. godine, stan je posljednji put renoviran 2023., ima balkon, klima-uređaj i lift, a dostupan je za najam tijekom cijele godine. No, najzanimljiviji dio oglasa nije ni lokacija, ni kvadratura, ni cijena. "Pogodan za više pasa. Sve pasmine dobrodošle", navodi oglašivač, a potom u satiričnom tonu objašnjava kome je stan zapravo namijenjen. "Tražimo isključivo četveronožne stanare i njihove ljude koji su dovoljno pristojni da shvate da je pas član obitelji, a ne komad namještaja koji se ostavlja na ulici kad se ide u najam", stoji u oglasu.

Od čivave do doge

Oglašivač naglašava kako nema ograničenja kada je riječ o veličini ili pasmini psa. Nema pravila "samo mali pas", nema uvjeta da životinja ne smije linjati, niti podjele na prihvatljive i neprihvatljive pasmine. Ukratko, kako navodi autor oglasa – od čivave do doge, svi su dobrodošli.

Najamnina iznosi 999 eura mjesečno, a vlasnik i cijenu objašnjava na pomalo ironičan način. "Nije lako pronaći stan u Splitu u kojem su psi dobrodošli, pa očito tržište nalaže posebnu cijenu", piše u oglasu.

"Ljudski rod – molimo ne kontaktirati"

Oglas potom postaje još izravniji. Za ljude autor poručuje kako ih "trenutno ne prima", uz obrazloženje da se "previše teško ponašaju", "previše pričaju" i "previše ostavljaju tragova".

Iza humora i ironije, međutim, krije se jasna poruka o problemu s kojim se susreću brojni vlasnici kućnih ljubimaca kada traže stan za dugoročni najam u Splitu. "Jer očito je u ovom gradu lakše pronaći stan za čovjeka koji puši, pije, partija i radi nered nego za čovjeka koji ima psa. I onda se čudimo kakvo smo društvo", zaključuje se u oglasu.

Na samom kraju vlasnik još jednom šalje poruku koja najbolje opisuje cijeli neobični oglas: "Dobrodošli, psi. Ljudski rod – molimo ne kontaktirati."