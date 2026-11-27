Dok se brojni Splićani suočavaju sa sve nedostižnijim cijenama nekretnina, jedan oglas za prodaju luksuznog stana u Stobreču privukao je pozornost na društvenim mrežama. Riječ je o dvosobnom penthouseu u novogradnji za koji se traži vrtoglavih 830.000 eura, a u koji će se budući vlasnik moći useliti tek početkom 2028. godine.

Kako se navodi u oglasu, nekretnina se nalazi na odličnoj lokaciji u Stobreču, u blizini mora i svih važnih sadržaja.

Stan ima 70 četvornih metara unutarnje površine, a sastoji se od dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, dvije spavaće sobe, garderobe, dvije kupaonice, hodnika i predprostora.

Terase gotovo tri puta veće od stana

Ono što ovu nekretninu izdvaja iz ponude svakako su prostrane terase ukupne površine čak 180 četvornih metara, od kojih je 75 natkriveno. Budućim vlasnicima ostavljena je i mogućnost ugradnje jacuzzija.

U cijenu je uključeno jedno garažno parkirno mjesto, a plaćanje je predviđeno po fazama gradnje.

Kada bi se oglašena cijena podijelila isključivo s unutarnjom površinom stana, iznosila bi nevjerojatnih 11.857 eura po četvornom metru. Naravno, takva računica ne uzima u obzir vrijednost terasa i garažnog parkirnog mjesta.

Iako je riječ o nekretnini namijenjenoj kupcima dubljeg džepa, oglas je još jedan pokazatelj koliko visoko sežu tražene cijene luksuznih nekretnina na splitskom području.

Za 830.000 eura osoba s mjesečnom plaćom od 1.500 eura morala bi izdvajati svoju cjelokupnu plaću više od 46 godina, bez ijednog eura potrošenog na životne troškove.