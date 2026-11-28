U vremenu kada cijene najma stanova u dalmatinskim gradovima dosežu iznose koji su teško dostupni velikom dijelu stanovništva, iz Obrovca stiže primjer sasvim drukčijeg pristupa stambenoj politici. U gradu na Zrmanji završena je obnova višestambene građevine poznate kao „plava zgrada”, u kojoj je uređeno deset stanova namijenjenih stambenom zbrinjavanju. Prema informacijama Zadarske županije, cijena najamnine iznosi svega 36 centi po četvornom metru, što znači da bi mjesečna najamnina za stan od 50 četvornih metara iznosila tek 18 eura, bez režijskih troškova. Riječ je o posebnom programu, a ne o tržišnom najmu dostupnom svim zainteresiranim građanima.

U obnovu zgrade uloženo 1,57 milijuna eura

Projekt je realiziran suradnjom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Grada Obrovca, u sklopu Programa međuresorne suradnje. Prema službenim podacima Ministarstva, vrijednost izvedenih radova iznosi 1,57 milijuna eura, a zgrada s deset stanova nalazi se u državnom vlasništvu. Pet stanova ustupljeno je Gradu Obrovcu, dok je preostalih pet predviđeno za korisnike s liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje. Na svečanosti održanoj 24. studenoga ključevi su uručeni prvim dvama korisnicima stanova.

Liječniku riješili stambeno pitanje

Među novim stanarima je liječnik Gjorgji Stojanovski, podrijetlom iz Sjeverne Makedonije, koji posljednjih godinu dana radi u Obrovcu. Uručenjem ključeva riješeno je njegovo stambeno pitanje, a riječ je o obliku kadrovskog stanovanja kojim manje sredine pokušavaju privući i zadržati potrebne stručnjake. Ključeve su novim stanarima uručili potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, državni tajnik Dario Tišov, zadarski župan Josip Bilaver i obrovački gradonačelnik Ante Župan. Stan je dobio i Slađan Marinković, kojemu je na taj način omogućeno poboljšanje uvjeta stanovanja.

Posebno je zanimljiva povezanost ovog projekta s problemom dostupnosti zdravstvene zaštite u manjim gradovima i općinama. Dok se veća urbana središta mogu osloniti na šire tržište rada i veći broj zdravstvenih djelatnika, manje sredine često moraju ponuditi dodatne pogodnosti kako bi privukle liječnike. Osiguravanje kvalitetnog i financijski dostupnog stana može biti jedan od važnih razloga za odluku o preseljenju i dugoročnom ostanku u takvoj sredini. Obrovački primjer pokazuje kako stambena politika može istodobno pridonijeti i dostupnosti drugih javnih usluga.

Koliko iznosi najamnina?

Prema objavljenoj cijeni od 0,36 eura po četvornom metru, najamnine bi za stanove različitih veličina iznosile:

Površina stana Mjesečna najamnina 40 m² 14,40 € 50 m² 18,00 € 60 m² 21,60 € 70 m² 25,20 € 80 m² 28,80 €

Navedeni izračuni ilustrativni su i ne predstavljaju stvarne površine dodijeljenih stanova, a u iznose nisu uključeni režijski troškovi.

U Zadru najavljena izgradnja još 170 stanova

Tijekom posjeta Zadarskoj županiji ministar Bačić najavio je i početak realizacije projekata priuštivog stanovanja na dvjema lokacijama u Zadru. Na Smiljevcu je planirana izgradnja 130 stanova, dok bi ih na Vidikovcu trebalo biti još 40. Ministarstvo je najavilo i daljnje projekte stambenog zbrinjavanja na području Obrovca, Stankovaca i Benkovca. U uvjetima visokih cijena nekretnina, ovakvi projekti postaju sve važniji instrument lokalne demografske i razvojne politike, posebno u sredinama koje žele zadržati mlade obitelji i privući nove stanovnike.