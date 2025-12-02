Stambeno-poslovni kavadrati na arheološkom nalazištu u Stobreču? U Banovoni šute "kao zaliveni", u ministarstvu otkrivaju: "Izdali smo posebne vezano uz idejni projekt zgrade"

U samom srcu povijesnog Stobreča, tek nekoliko metara od mora, arheolozi su otkrili masivni grčki bedem dug oko 70 metara i visok više od tri metra, zasad najbolje očuvan helenistički fortifikacijski sustav u Hrvatskoj. Riječ je o ostacima antičkog Epetiona, grčke kolonije koju su u 3. stoljeću prije Krista osnovali doseljenici s otoka Visa, antičke Isse. Istraživanja vodi dr. sc. Marina Ugarković iz Instituta za arheologiju u Zagrebu, a uz monumentalni bedem pojavili su se i tragovi naselja starijih od tri tisuće godina, uključujući slojeve iz brončanog doba.

Arheološka vrijednost nalazišta neupitna je i zasjenjuje sve dosad poznate tragove grčke prisutnosti na istočnoj obali Jadrana. No, unatoč znanstvenoj važnosti, sudbina ovog prostora i dalje ostaje otvorena jer se bedem nalazi na privatnoj parceli predviđenoj za izgradnju stambeno-poslovne zgrade.

Pitanja Gradu Splita ostala su bez odgovora

Redakcija Dalmacije Danas uputila je Gradu Splitu set pitanja vezanih uz tretman arheološkog lokaliteta u Stobreču. Pitali smo hoće li Grad, u tijeku izmjena GUP-a, ostati pri prijedlogu da se cijelo vrijedno područje uvrsti u zonu Z1 – javni park, što je, prema dokumentima, bila reakcija na nova arheološka otkrića. Zanimalo nas je i koji je dugoročni plan Grada za budućnost lokaliteta te na koji način namjerava zaštititi i prezentirati otkrivene strukture.

Postavili smo i pitanje što bi značilo ako Grad odluči odustati od cjelovite zaštite: smatra li u tom slučaju da otkrića nisu dovoljno vrijedna ili društveno važna da bi dobila status trajno zaštićenog prostora?

Iako je upit upućen prije gotovo mjesec dana, a potom i ponovljen, Grad Split do zaključenja ovog teksta nije dostavio nikakav odgovor.

U međuvremenu, bolje sreće bili smo u Ministarstvu kulture i medija.

Ministarstvo kulture i medija: “Očuvanje nalazišta je nužno, planovi prezentacije tek nakon završetka istraživanja”

U odgovoru Ministarstva navodi se:

„Područni konzervatorski ured u Splitu Ministarstva kulture i medija je 24. srpnja 2025. godine izdao posebne uvjete zaštite kulturnog dobra, za Idejni projekt – Građenje zgrade mješovite namjene (stambeno poslovne) na katastarskim česticama 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693 k.o. Stobreč.“

Ti posebni uvjeti, objašnjava Ministarstvo, ne odnose se samo na arhitektonske parametre, nego prvenstveno reguliraju način na koji se uopće smije pristupiti prostoru na kojem se nalaze nalazi od iznimne vrijednosti. Kako dalje stoji u odgovoru:

„Posebnim uvjetima definiraju se uvjeti vezani za postupanja u slučaju uklanjanja postojeće građevine ili njenih dijelova, zemljanih radova te istraživanja koje je potrebno provesti prije izrade Glavnog projekta. Posebni uvjeti uključuju i smjernice vezane uz pristup građevini uključujući pristup vatrogasnim vozilima kao i ograničenja volumena i gabarita u odnosu na izloženost buduće gradnje u vizurama zaštićene Kulturno-povijesne cjeline Stobreča, a sve u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.“

Ministarstvo ističe i kako je javno – kroz različite ranije objave i izjave – već jasno zauzelo stav da se ovako vrijedna nalazišta moraju zaštititi od svih zahvata koji bi ih mogli ugroziti. Tu poruku ponavljaju i u daljnjem odgovoru:

„Uz to, podsjećamo Vas i da se da je Ministarstvo kulture i medija u više navrata u svojim objavama i izjavama svojih predstavnika istaknulo da je nužno očuvanje i zaštita svakog ovako vrijednog nalazišta od bilo kakvih građevinskih intervencija koje ugrožavaju arheološki nalaz. Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, investitor je financirao arheološka istraživanja, a sukladno posebnim uvjetima provodi se zaštita nalaza.“

Tek nakon što sva planirana istraživanja budu završena, moći će se govoriti o konkretnoj budućnosti nalazišta, uključujući prezentaciju samih struktura. Ministarstvo posebno naglašava kronologiju svojih postupanja, kao i činjenicu da je Grad Split o nalazu obaviješten još prošle godine:

„Planovi i projekti prezentacije moći će se početi raditi tek nakon završetka svih planiranih istraživanja. Naime, upravo je zbog vrijednosti nalaza već u listopadu 2024. godine splitski konzervatorski ured Ministarstva izvijestio grad Split o tom nalazu i upozorio da će, ovisno o daljnjim istraživanjima, trebati planirati buduću prezentaciju.“

Za sada, međutim, istraživanja i dalje traju, a Ministarstvo naglašava da konačne odluke mogu doći tek po završetku cjelokupnog stručnog procesa:

„Trenutno možemo samo ponoviti da su u tijeku arheološka istraživanja na južnom dijelu nalazišta i da će se tek po njihovom završetku, kada Institut za arheologiju iz Zagreba koji provodi zaštitna istraživanja dostavi završni arheološki izvještaj u kojem će nalazi biti stručno obrađeni i valorizirani, moći donijeti stručno mišljenje za buduće planove, odnosno obuhvat prezentacije.“

Što se zapravo smije graditi – i smije li se graditi išta?

Iz cjelovitog odgovora Ministarstva jasno proizlazi da građevinska aktivnost na ovoj lokaciji ne može napredovati dok se ne provedu sva propisana zaštitna istraživanja i dok se ne utvrde konačne stručne smjernice. Iako su izdani posebni uvjeti, oni ne predstavljaju odobrenje za gradnju, već strogo definiraju gdje, kako i pod kojim ograničenjima je uopće dopušteno promišljati građevinsku intervenciju.

Ministarstvo izričito naglašava obvezu zaštite, ograničavanje volumena buduće zgrade, utjecaj na vizure zaštićene cjeline i nužnost prezentacije nalazišta nakon završetka istraživanja. To praktično znači da je svaka gradnja koja bi ugrozila bedem, njegove temelje ili širinu zone zaštite – isključena. Ali očito nije isključena gradnja koja se ne tiče bedema.

Najbolje očuvani grčki fortifikacijski sustav u Hrvatskoj čeka odluku grada

Prije nekoliko tjedana Stobreča smo pitali što bi više željeli - stambenu zgradu na ovoj lokaciji ili arheološki park.

Upravo se ovih tjedana lomi budućnost prvorazrednog arheološkog lokaliteta. Novi stambeni kvadrati ili će se povijesna jezgra Stobreča pretvoriti u arheološki park kakav zapravo ne postoji na Jadranu. Naravno postoji i treće opcija, rješenje po uzoru na ono što se napravilo s Ad basilicas pictas u Splitu. Ako će biti tako, bolje da sve prekrije beton...