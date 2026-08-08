Stalno ste umorni? Liječnici upozoravaju da bi uzrok mogao biti manjak ovih nutrijenata

Stalni osjećaj iscrpljenosti mnogi pripisuju stresu ili užurbanom načinu života, no liječnici upozoravaju da kronični umor može biti znak nedostatka važnih vitamina i minerala koje ne bi trebalo zanemariti.

Za mnoge ljude osjećaj iscrpljenosti postao je toliko uobičajen da ga više ni ne doživljavaju kao problem. No stručnjaci upozoravaju da svakodnevni umor nije nešto što bi trebalo prihvatiti kao normalno stanje.

Naravno, postoje razdoblja u životu kada je umor očekivan, poput prvih mjeseci nakon rođenja djeteta ili tijekom ispitnih rokova. Ipak, ako se svakog dana budite bez energije i dulje vrijeme osjećate iscrpljenost, to može biti znak da u organizmu postoji problem koji ne bi trebalo zanemariti, piše N1.

Dr. Michael Billington, glavni znanstveni direktor tvrtke PrimaryMD, kaže da je prvi korak u procjeni ovakvih tegoba isključivanje ozbiljnih bolesti.

„Kod osoba koje imaju neobjašnjiv gubitak tjelesne mase, povišenu temperaturu, noćno znojenje, otežano disanje, bol u prsima, neuobičajena krvarenja, uključujući obilne menstruacije ili krv u stolici, kao i povećane limfne čvorove, potrebno je što prije obaviti detaljne preglede“, objašnjava on.

Srećom, u najvećem broju slučajeva uzrok kroničnog umora nije toliko ozbiljan. Troje liječnika opće prakse, s kojima je razgovarao magazin Parade, navodi da se iza iscrpljenosti vrlo često krije nedostatak određenih vitamina ili minerala.

Nedostatak željeza i vitamina B12 među najčešćim uzrocima

Dr. Alexander Acosta, liječnik opće prakse iz zdravstvenog centra SonderCare, kaže da umor može biti simptom velikog broja različitih stanja, zbog čega nikada ne donosi zaključke prije detaljnog razgovora s pacijentom.

Prvo ga zanima koliko osoba spava jer je nedostatak sna jedan od najčešćih razloga za iscrpljenost. Osim toga, ispituje način prehrane i razinu stresa, koji također značajno utječu na količinu energije.

Sva trojica liječnika ističu da je analiza krvi, uključujući osnovne biokemijske parametre te određivanje razine vitamina i minerala, najbolji način za otkrivanje pravog uzroka umora.

Prema njihovu iskustvu, vrlo često se pokaže da pacijent ima manjak željeza ili vitamina B12. Dr. Alexa Mieses Malchuk, specijalistica obiteljske medicine iz zdravstvenog sustava Geisinger, navodi da su u Sjedinjenim Američkim Državama najčešći nedostaci željeza, vitamina D, vitamina B12, folata i magnezija, piše N1.

Ona objašnjava da se nedostatak željeza i vitamina B12 najčešće pojavljuje kod osoba koje se uglavnom hrane biljnom hranom, dok su žene koje imaju menstruaciju posebno izložene riziku od manjka željeza.

Dr. Acosta dodaje da nije rijetkost da osoba istodobno ima manjak željeza, vitamina B12 i vitamina D, što može značajno pridonijeti osjećaju iscrpljenosti.

Zašto je vitamin B12 toliko važan?

Vitamin B12 ima ključnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih stanica koje prenose kisik do svih tkiva u organizmu.

„Ako nema dovoljno vitamina B12, organizam dobiva manje kisika, što može izazvati umor, poteškoće s koncentracijom i slabost mišića. Ovaj vitamin važan je i za očuvanje zaštitnog omotača živaca, pa dugotrajan nedostatak može dovesti do ozbiljnijih problema sa živčanim sustavom, a ne samo do umora“, objašnjava dr. Acosta.

Znanstveni rad objavljen 2022. godine pokazao je da čak i vrijednosti vitamina B12 koje se nalaze pri donjoj granici normale mogu biti povezane s osjećajem iscrpljenosti i manjkom energije.

Slično vrijedi i za željezo. Brojna istraživanja potvrđuju da njegov nedostatak može uzrokovati umor, ali i otežati koncentraciju.

Kako povećati unos željeza i vitamina B12?

Ako analize pokažu da postoji manjak željeza ili vitamina B12, sljedeći korak je povećanje njihova unosa kroz prehranu.

Dr. Billington objašnjava da vitamin B12 proizvode isključivo bakterije, zbog čega se gotovo u potpunosti nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla.

Kako bi se nadoknadili željezo i vitamin B12, preporučuje češću konzumaciju jaja, školjki poput dagnji i kamenica, kao i masne ribe, uključujući losos, skušu i sardinu. Dobar izvor tih hranjivih tvari je i govedina.

Za osobe koje su vegetarijanci ili vegani savjetuje namirnice obogaćene vitaminom B12, poput pojedinih vrsta žitarica za doručak, biljnih napitaka od soje ili badema, zamjena za meso i nutritivnog kvasca s dodanim vitaminima.

Istodobno upozorava da fermentirane namirnice poput tempeha, misa, kimčija ili kiselog kupusa ne sadrže dovoljno vitamina B12 kako bi mogle značajno pridonijeti njegovu unosu. Isto vrijedi i za spirulinu, koja se često reklamira kao bogat izvor tog vitamina, piše N1.

Osobama koje se hrane isključivo biljnom hranom savjetuje da povećaju unos tamnozelenog lisnatog povrća, graha, leće i rajčice kako bi osigurale više željeza.

Kada su suplementi nužni?

Dr. Acosta kaže da prehrana ponekad nije dovoljna za nadoknadu ozbiljnog nedostatka vitamina ili minerala.

„Kod osoba koje već imaju vrlo nisku razinu određenog nutrijenta, sama hrana često nije dovoljna. U takvim slučajevima suplementi mogu biti praktičnije rješenje“, navodi on.

Dr. Billington dodaje da postoje ljudi koji ne mogu pravilno apsorbirati vitamin B12, bez obzira na to koliko ga unose hranom. To se, među ostalim, odnosi na osobe koje su imale operaciju želuca ili boluju od određenih autoimunih bolesti.

Svih troje liječnika smatraju da vegetarijanci i vegani, ako im analize pokažu nedostatak, trebaju razmotriti uzimanje suplemenata željeza i vitamina B12 jer ih je bez namirnica životinjskog podrijetla teško unijeti u dovoljnim količinama.

Dr. Billington upozorava da dugotrajna uporaba pojedinih lijekova, poput metformina, inhibitora protonske pumpe ili H2 blokatora, može povećati rizik od nedostatka vitamina B12. Sličan učinak mogu imati i neki drugi lijekovi, uključujući kolhicin, kolestiramin i oralne kontraceptive.

Dodaje da osobe koje koriste GLP-1 lijekove za mršavljenje ili liječenje dijabetesa također mogu biti izložene većem riziku zbog smanjenog apetita.

Prema riječima dr. Acoste, i osobe starije od 50 godina često imaju slabiju apsorpciju vitamina B12 zbog smanjenog lučenja želučane kiseline. U takvim slučajevima tablete koje se otapaju pod jezikom ili injekcije vitamina B12 mogu biti učinkovitije od klasičnih pripravaka.

Ne uzimajte suplemente na svoju ruku

Dr. Malchuk podsjeća da suplementi željeza i vitamina B12 nisu pod istom kontrolom kao lijekovi pa savjetuje kupnju proizvoda koji su prošli neovisna ispitivanja kvalitete. Na taj se način smanjuje rizik od neodgovarajuće doze ili prisutnosti neželjenih sastojaka.

Dr. Billington naglašava da osobe koje nemaju manjak vitamina B12 neće postati energičnije samo zato što su počele uzimati suplement.

„Suplementi imaju smisla samo kod ljudi kod kojih je zaista potvrđen nedostatak“, kaže on.

Na kraju liječnici upozoravaju da svakodnevni osjećaj iscrpljenosti nikako ne bi trebalo ignorirati.

„Mnogi ljudi mjesecima, pa čak i godinama, prihvaćaju umor kao nešto normalno. Misle da je riječ o stresu ili starenju i uopće ne razmišljaju o tome da provjere razinu vitamina i

minerala. Zato je važno prvo napraviti analize krvi, jer iza umora mogu stajati i druga zdravstvena stanja, a samostalno uzimanje suplemenata može privremeno prikriti pravi problem“, zaključuje dr. Acosta.

Ponekad je upravo jednostavna analiza krvi prvi korak prema otkrivanju razloga zbog kojeg se svakodnevno osjećate bez energije.