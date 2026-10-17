Stalno imate osjećaj da morate na WC? Liječnica otkriva kada to može biti znak ozbiljne bolesti

Rak debelog i završnog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti, a problem je što se njegovi simptomi često mogu zamijeniti s mnogo bezazlenijim probavnim tegobama. Bolovi u trbuhu, zatvor ili proljev mnogima se čine kao prolazne smetnje, zbog čega ponekad odgađaju odlazak liječniku. No stručnjaci upozoravaju da postoji jedan manje poznat znak na koji bi posebno trebalo obratiti pozornost, osobito ako se pojavi iznenada i počne redovito ponavljati. Liječnica opće prakse Asiya Maula iz britanske klinike The Health Suite za Daily Mail upozorila je na simptom koji se često zanemaruje, a riječ je o osjećaju da morate ponovno obaviti veliku nuždu, iako ste upravo bili na zahodu, prenosi Večernji.

On, naime, može biti povezan s različitim probavnim poremećajima, ali se ponekad javlja i kod raka debelog ili završnog crijeva. 'Izraslina u crijevu ili rektumu može stvarati osjećaj pritiska ili nadraženosti, a ponekad i djelomično ometati prolazak stolice. Zbog toga osoba može imati dojam da ponovno mora na zahod, čak i nakon pražnjenja crijeva', objasnila je liječnica.

Takav osjećaj sam po sebi ne znači da osoba ima rak. Može se pojaviti i kod sindroma iritabilnog crijeva, zatvora i drugih stanja. Međutim, ako je riječ o novoj tegobi koja se učestalo ponavlja, važno je obratiti se liječniku kako bi se utvrdio uzrok. Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), rak debelog i završnog crijeva može se očitovati različitim simptomima, među kojima su promjene u pražnjenju crijeva, poput učestalijeg proljeva ili zatvora, potrebe za odlaskom na zahod češće ili rjeđe nego inače, krv u stolici, koja može biti svijetlocrvena ili tamna. Među simptomima je i krvarenje iz završnog dijela crijeva, stalan osjećaj da crijeva nisu potpuno ispražnjena, bolovi u trbuhu i nadutost, kvržica ili oteklina u trbuhu, zatim nenamjeran gubitak tjelesne težine, kao i izražen umor ili nedostatak zraka, koji mogu biti povezani s anemijom.

Važno je naglasiti da navedeni simptomi mogu imati brojne druge uzroke i ne znače nužno zloćudnu bolest. Ipak, svaku novu, dugotrajnu ili neobjašnjivu promjenu u radu crijeva potrebno je provjeriti, osobito ako se javlja više simptoma istodobno. Kada je potrebno hitno reagirati? Posebnu pozornost treba obratiti na krv u stolici. Crna ili tamnocrvena stolica, kao i krvavi proljev, zahtijevaju žurnu liječničku procjenu jer mogu upućivati na krvarenje u probavnom sustavu. Ako je krvarenje iz završnog dijela crijeva obilno ili ne prestaje, odnosno ako se pojavljuju velike količine krvi ili ugrušci, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Rak debelog i završnog crijeva može se pojaviti i kod mlađih osoba, iako rizik raste s dobi. Upravo zato liječnici upozoravaju da simptome ne treba automatski pripisivati stresu, nepravilnoj prehrani ili sindromu iritabilnog crijeva. Rano otkrivanje bolesti može znatno poboljšati izglede za uspješno liječenje. Uz obraćanje pozornosti na simptome, važan je i odaziv na organizirane preventivne preglede, uključujući Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Hrvatskoj.