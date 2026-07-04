Stalni umor može skrivati ozbiljniji problem: Obratite pozornost na ove znakove

Umor je jedan od najčešćih razloga zbog kojih se ljudi obraćaju liječniku obiteljske medicine, navodi se u radu objavljenom u časopisu Deutsches Arzteblatt International. Procjenjuje se da je glavni ili jedan od glavnih razloga dolaska na pregled u čak 10 do 20 posto svih konzultacija. Ipak, valja naglasiti da umor nije bolest nego simptom koji može imati brojne uzroke.

Gotovo svatko se s vremena na vrijeme osjeća umorno, osobito nakon neprospavane noći, stresnog razdoblja ili pojačanih obveza. No ako iscrpljenost traje tjednima, ne prolazi nakon odmora ili se javlja bez jasnog razloga, ne treba je pripisivati samo užurbanom načinu života. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajan umor može biti prvi znak različitih zdravstvenih problema koji zahtijevaju liječničku obradu.

Životne navike i stres

U velikom broju slučajeva uzrok umora nije ozbiljna bolest, nego svakodnevne navike koje narušavaju opće zdravlje. Nedovoljno sna, loša kvaliteta spavanja, neuravnotežena prehrana i manjak tjelesne aktivnosti među najčešćim su razlozima zbog kojih se ljudi osjećaju iscrpljeno, ističu stručnjaci Klinike Mayo.

Dodaju da na razinu energije mogu utjecati i pretjerani unos alkohola, prevelike količine kofeina, kasni odlazak na spavanje te premalo ili, s druge strane, pretjerano intenzivno vježbanje. Iako mnogi posežu za kavom kako bi ublažili pospanost, prekomjeran unos kofeina može narušiti kvalitetu sna i dugoročno dodatno pogoršati osjećaj umora.

Osim životnih navika, iscrpljenost često prati dugotrajni stres i emocionalno zahtjevna životna razdoblja. Gubitak bliske osobe, briga o novorođenčetu ili druge velike životne promjene mogu dovesti do osjećaja kroničnog umora.

Umor kao simptom bolesti

Umor je također čest simptom depresije i anksioznih poremećaja. U tim slučajevima osoba može osjećati nedostatak energije čak i nakon dovoljno sna, a svakodnevne aktivnosti koje su prije bile jednostavne postaju izrazito zahtjevne. I hormonalne promjene mogu pridonijeti iscrpljenosti, primjerice tijekom puberteta, trudnoće ili menopauze.

Ako se umor ne može objasniti načinom života i traje dulje vrijeme bez poboljšanja, moguće je da je riječ o simptomu zdravstvenog problema, piše Telegram.

Među stanjima i bolestima koje mogu uzrokovati umor nalaze se:

- šećerna bolest

- kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)

- bolesti srca, jetre, bubrega i štitnjače

- anemija

- dugotrajne infekcije

- Parkinsonova bolest

- neliječena kronična bol

- fibromialgija.

Poremećaji spavanja, osobito opstruktivna apneja u snu, također su čest razlog dnevnog umora unatoč dovoljno sati provedenih u krevetu. Iscrpljenost se može javiti i nakon moždanog udara ili tijekom oporavka od težih bolesti, piše MedlinePlus.

Umor može biti i nuspojava liječenja

Određeni medicinski postupci i lijekovi također mogu izazvati izraženiji osjećaj umora. To se posebno odnosi na liječenje zloćudnih bolesti kemoterapijom, radioterapijom ili transplantacijom koštane srži, kao i razdoblje oporavka nakon velikih kirurških zahvata.

Pospanost i smanjena razina energije mogu biti nuspojave uzimanja pojedinih lijekova, uključujući neke antidepresive, antihistaminike te lijekove protiv mučnine i boli.

Povremeni umor najčešće nije razlog za zabrinutost, ali ako traje dulje vrijeme, postupno se pogoršava ili se javlja bez očitog razloga, preporučuje se razgovor s liječnikom, piše Telegram.

Budući da može biti posljedica širokog spektra zdravstvenih stanja, od poremećaja spavanja i hormonalnih promjena do kroničnih bolesti, pravodobna dijagnostika važna je kako bi se otkrio uzrok i započelo odgovarajuće liječenje.