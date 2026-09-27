Stallone prvi put otkrio kroz što je prolazio zbog Rockyja: "Razvio sam bulimiju, zlostavljao sam svoje tijelo"

Sylvester Stallone otkrio je da ga je želja za savršenom fizičkom formom za uloge u filmovima "Rocky" i "Rambo" dovela do poremećaja prehrane. Svoju tadašnju opsesiju tijelom opisao je kao jedno od najtežih razdoblja u životu, tijekom kojeg je razvio bulimiju. Osamdesetogodišnji glumac to je otkrio u intervjuu za The New York Times, u kojem se osvrnuo na fizičke napore kojima se izlagao tijekom karijere, prenosi Index.

Na pitanje o odnosu prema vlastitom tijelu i tome kako se on mijenjao kroz godine, Stallone je odgovorio: "E, sad već prelazite na osobne teme." Objasnio je da mu je fizički izgled s vremenom postao mnogo više od dijela posla. "Bio je to moj oklop", priznao je.

Od prosječne građe do "tijela poput jaguara"

Stallone se prisjetio da je Rocky Balboa, lik kojeg je stvorio i prvi put zaigrao 1976. godine, u početku imao relativno prosječnu građu. No, kako su se nastavci nizali, zamišljao ga je kao sve taštijeg i fizički dominantnijeg lika.

S dolaskom filma "Rambo" njegov se pristup dodatno promijenio. Tada je želio vitkije, atletsko i divlje tijelo. "Počeo sam razmišljati: oblikuj tijelo poput jaguara, poput mačke. Ne masivno poput Arnolda, nego više divlje, agresivno, vrlo gipko i atletsko", rekao je.

Opsesija koja je dovela do bulimije

Ta ga je potraga za idealnim izgledom s vremenom odvela u opasan smjer. "Onda je to preraslo u opsesiju. Postalo je jako loše", rekao je Stallone. "Došlo je do točke kada sam razvio bulimiju. Ovo prvi put čujete."

Najgore razdoblje, kaže, bilo je tijekom snimanja filma "Rocky III" 1982. godine. Toliko se usredotočio na održavanje forme da mu je i sama prehrana postala problem. "Nisam mogao zadržati hranu. Ili je nisam želio zadržati jer sam postao opsjednut održavanjem te razine forme. Bila je to doslovno opsesivna vrsta obožavanja vlastitog tijela", rekao je.

Cijena izgleda: Steroidi i brojne operacije

Stallone je otvoreno govorio i o korištenju steroida tijekom tog razdoblja. Rekao je da uz intenzivne treninge i strogu prehranu nije bilo jednostavno održavati takav izgled.

Na pitanje je li uzimao steroide, odgovorio je: "O moj Bože, morao si." Fizičke posljedice takvog načina života ostavile su trag. Otkrio je da je prošao devet operacija leđa, dvije operacije ramena i tri operacije vratne kralježnice. "Sve je danas posljedica svega kroz što sam prošao, ali i dalje želim ostati u dobroj formi", rekao je.

Sloboda nakon filma "Cop Land"

Perspektiva mu se, kaže, promijenila kada je prihvatio drugačiju ulogu u kriminalističkoj drami Jamesa Mangolda "Cop Land" iz 1997. godine. Umjesto mišićavog akcijskog junaka, Stallone je glumio Freddyja Heflina, šerifa s viškom kilograma i oštećenjem sluha. Ta mu je uloga donijela osjećaj slobode.

"Tek kad sam snimio 'Cop Land', gdje sam morao glumiti najslabijeg tipa u prostoriji, čovjeka s viškom kilograma i problemom sa sluhom, osjetio sam se donekle oslobođenim", rekao je. Na pitanje smatra li svoje tijelo i dalje oklopom, odgovorio je: "Ne, ne, ne."

"Zlostavljao sam svoje tijelo"

Iako je i u 80. godini posvećen održavanju forme, Stallone priznaje da je njegov današnji pristup oblikovan ozljedama i fizičkim posljedicama koje su se nakupljale desetljećima. "Donekle sam u formi, ali pijem puno tableta kako bih mogao funkcionirati. To je došlo uz strašnu cijenu", rekao je.

Kada bi mogao ponovno proći kroz karijeru, kaže da bi neke stvari napravio drugačije. "Da mogu ponoviti, rekao bih: 'Neka netko drugi preuzme taj teret i nemoj sam izvoditi kaskaderske scene'", izjavio je te svoje tadašnje ponašanje opisao kao "vrlo mazohističko".

O žaljenjima je rekao: "Ne dođeš do ovih godina u karijeri bez puno takvih osjećaja. Uskratio si ljudima svoju ljubav, ali sebi si učinio još gore stvari." Zaključio je da je potraga za ekstremnim fizičkim izgledom s vremenom postala nešto što nije mogao odvojiti od vlastitog identiteta.

"Zlostavljao sam svoje tijelo", priznao je.