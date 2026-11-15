Stadion u Dalmaciji na čekanju! Rok drugi put pomaknut, 300.000 eura samo za projektiranje: Evo što se planira

Novi stadion na šibenskom Šubićevcu, projekt o kojem se govori već godinama, još uvijek je u fazi pripreme projektne dokumentacije. Grad Šibenik ponovno je produljio rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, pa zainteresirani projektanti sada imaju vremena do 23. studenoga 2026. godine u 12 sati.

Vrijednost projektiranja procijenjena je na 300.000 eura bez PDV-a, no riječ je tek o dokumentaciji, a ne o samoj izgradnji stadiona. Iako je raspisivanje postupka važan korak, novi Šubićevac još nema odabranog projektanta, ugovorenog izvođača građevinskih radova ni potvrđen datum početka gradnje.

Rok se pomicao već dva puta

Javna nabava za projektiranje stadiona pokrenuta je početkom listopada 2026. godine, a prvotni rok za dostavu ponuda bio je 2. studenoga. Zbog više upita zainteresiranih gospodarskih subjekata Grad je rok najprije produljio do 12. studenoga, da bi ga potom ponovno pomaknuo, ovoga puta do 23. studenoga.

To znači da je u odnosu na početni datum rok ukupno produljen za 21 kalendarski dan. U objavi druge izmjene dokumentacije navodi se produljenje roka te najava dodatnih odgovora na zaprimljene upite ponuditelja. Takve izmjene ne moraju značiti problem sa samim projektom, ali pokazuju da postupak odabira projektanta još nije zaključen.

Prema objavljenim podacima o nabavi, za uslugu projektiranja predviđeno je trajanje od sedam mjeseci. To, međutim, nije rok do završetka stadiona, nego okvir za izradu dokumentacije nakon odgovarajućeg ugovaranja i početka provedbe usluge.

Ministarstvo osiguralo 150.000 eura

Prema ranijim informacijama koje je iznio šibenski gradonačelnik Željko Burić, Ministarstvo turizma i sporta osiguralo je 150.000 eura za projektnu dokumentaciju stadiona Šubićevac. Taj iznos odgovara polovici procijenjene vrijednosti aktualne javne nabave za projektiranje, koja iznosi 300.000 eura bez PDV-a.

Važno je pritom razlikovati sredstva osigurana za pripremu projekta od financiranja njegove realizacije. Ukupna cijena izgradnje novog stadiona još nije potvrđena aktualnim izvedbenim projektom, pa zasad nije moguće precizno navesti ni koliki bi iznos trebao osigurati Grad Šibenik, a koliki država ili drugi mogući partneri.

U postupku izbora projektanta cijena ponude nosi 90 posto bodova, dok se preostalih deset posto odnosi na stručno iskustvo glavnog projektanta. Pritom se posebno vrednuje iskustvo u projektiranju ili obnovi nogometnih stadiona s najmanje tisuću gledatelja.

Prije dvije godine predstavljan stadion za 8.000 ljudi, sada se traži najmanje 5.000 mjesta

Projekt novog Šubićevca javnosti je predstavljen u svibnju 2024. godine. Tada se govorilo o modernom stadionu kapaciteta 8.000 gledatelja, potpuno natkrivenim tribinama i objektu koji bi mogao ugostiti međunarodne utakmice. U tadašnjim najavama spominjala se investicija vrijedna približno 50 milijuna eura.

Sadašnji projektni zahtjevi, prema dostupnim informacijama, predviđaju stadion s najmanje 5.000 sjedećih mjesta, natkrivenim tribinama te ispunjavanjem UEFA-inih kriterija treće kategorije. Uz nogometne sadržaje planirani su i podzemna garaža, trgovine te ugostiteljski prostori, čime bi stadion imao širu funkciju od samog održavanja sportskih utakmica.

Usporedba brojki iz 2024. i 2026. godine ne znači nužno da je kapacitet stadiona već smanjen s osam na pet tisuća mjesta. U aktualnim zahtjevima riječ je o minimalnom kapacitetu, dok će konačno rješenje ovisiti o projektiranju, prostornim i tehničkim mogućnostima te odlukama investitora.

Kada će Šubićevac dočekati građevinske strojeve?

Nakon završetka javne nabave Grad najprije mora odabrati projektanta i ugovoriti izradu dokumentacije. Tek potom slijede daljnji koraci potrebni za realizaciju velikog infrastrukturnog projekta, uključujući potrebne dozvole, definiranje financijske konstrukcije i zasebno ugovaranje građevinskih radova.

Za šibensku sportsku javnost pritom ostaju otvorena brojna pitanja. Hoće li konačno projektno rješenje zadržati ambiciju stadiona s 8.000 mjesta iz 2024. godine, koliko će projekt doista stajati i tko će financirati njegovu gradnju? Jednako je važno znati kakva je dugoročna strategija korištenja stadiona, neovisno o promjenama u šibenskom nogometu.

Novi rok za dostavu ponuda je 23. studenoga 2026. godine u podne. To je zasad najbliži konkretan datum u cijelom postupku, dok je završetak gradnje još uvijek nepoznanica.