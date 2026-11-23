Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su tri intervencije, među kojima su dvije bile povezane s uklanjanjem stabala. Posebno se ističe intervencija u Alkarskoj ulici, gdje je srušeno stablo završilo na vozilu.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, koje obuhvaća razdoblje od 22. studenoga u 6 sati do 23. studenoga u 6 sati, zabilježene su tri vatrogasne intervencije na području grada Splita.

Prva intervencija zabilježena je u nedjelju u 8:53 sati u Ulici Miroslava Krleže, gdje su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Splita obavili tehničku intervenciju otvaranja vrata stana. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

U 19:05 sati vatrogasci su intervenirali u Ulici Matice hrvatske, gdje su uklanjali stablo.

Stablo se srušilo na vozilo, intervenirali vatrogasci iz Žrnovnice

Posebno se ističe intervencija u 21:40 sati u Alkarskoj ulici, gdje se stablo srušilo na vozilo.

Na teren su izašli pripadnici DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom i tri vatrogasca, a intervenciji je nazočila i policija.

U izvješću nije navedeno je li u ovom događaju bilo ozlijeđenih osoba niti kolika je materijalna šteta nastala na vozilu.