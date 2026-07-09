Stabilan proračun koji prati razvoj Makarske: Rebalansom za 2026. više od 2 milijuna eura dodatnih sredstava za ključne projekte

Pred makarskim vijećnicima sljedeći se tjedan nalaze I. izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2026. godinu. Najveća pojedinačna ulaganja odnose se na park Peškeru (dodatnih 1,2 milijuna eura), vrtić Ciciban (600 tisuća eura) i digitalizaciju uprave (323 tisuće eura), no rebalans obuhvaća i niz drugih stavki važnih za svakodnevni život građana. Sva dodatno planirana sredstva osigurana su dijelom kroz rast poreznih prihoda, a dijelom kroz povučena europska i bespovratna sredstva. Istodobno se ukupni rashodi proračuna smanjuju za više od 1,1 milijun eura, što potvrđuje stabilnost i odgovorno upravljanje gradskim financijama.

Rebalans je redovan i zakonom predviđen alat kojim grad tijekom godine usklađuje proračun sa stvarnom dinamikom provedbe projekata i potrebama građana. Njime Makarska osigurava da najveće investicije budu dovršene kvalitetno i na vrijeme, a sredstva usmjerava ondje gdje donose najveći i najvidljiviji rezultat za građane.

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Najveće se povećanje, 1,2 milijuna eura, odnosi na uređenje parka Peškere, koji je u završnoj fazi radova. Prostor koji je desetljećima bio zatvoren pretvara se u zeleni gradski park otvoren tijekom cijele godine, s više od 80 posto ozelenjene površine, dječjim igralištima, sportskim terenima i pozornicom.

Grad osigurao povijesnih 2,2 milijuna eura

Sredstva za Peškeru dolaze iz europskih izvora, budući da je Grad za taj projekt osigurao povijesnih 2,2 milijuna eura bespovratnih sredstava, čime se osigurava nesmetan nastavak i završetak radova. Za dogradnju dječjeg vrtića Ciciban planira se 600 tisuća eura iz rasta poreznih prihoda, kako bi objekt bio spreman za početak nove pedagoške godine i ponudio kvalitetnije uvjete makarskim obiteljima. Za digitalizaciju gradske uprave, čija je glavnina osigurana iz EU sredstava, izdvaja se 323 tisuće eura za ulaganje u informatičku infrastrukturu koja građanima donosi brži i sigurniji servis, jednostavniju komunikaciju s upravom te moderne digitalne usluge.

Rebalansom se nastavljaju i drugi planirani projekti. Grad Makarska ostaje vodeći partner u prekograničnom projektu GreenPulse, usmjerenom na zaštitu vodnih resursa te uređenje pješačkih i biciklističkih staza, čiji je dio i uređenje šetnice na Osejavi, a sredstva se osiguravaju kombinacijom komunalne naknade, komunalnog doprinosa i europskih sredstava. Kako je planirano, obuhvaćena su i sredstva za uređenje malog urbanog parka kod policije s novim klupama i mediteranskim zelenilom, za ugradnju dizalice topline te novi malonogometni teren i igralište u Gradskom sportskom centru, kao i za završetak vile Irene te provedbu prostorno planske dokumentacije grada. Osigurana su i sredstva za poslovanje svih proračunskih korisnika i provedbu njihovih aktivnosti, koji od ove godine posluju unutar riznice.

Istodobno se planira i povećanje sredstava za programe koji izravno utječu na svakodnevni život građana: za zdravstvene programe, uključujući rad novih liječnika specijalista, za projekt „S osmijehom u školu” kojim se financiraju pomoćnici u nastavi, za prijevoz učenika te za programe iz područja predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, sporta i vatrogastva.

Rebalansom Makarska potvrđuje svoj razvojni smjer i odgovorno upravlja proračunom u razdoblju intenzivnih ulaganja, uz očuvanje standarda javnih usluga koje građanima svakodnevno znače.

„Ovim rebalansom nastavljamo smjer razvoja Makarske koji smo obećali građanima, smjer veće kvalitete života za sve. Osiguravamo da naši ključni projekti budu dovršeni kvalitetno i na vrijeme. Sredstva koja usmjeravamo dodatno smo zaradili, kroz rast prihoda i kroz europski novac, a ukupni je proračun istodobno stabilan. To je dokaz da Makarska raste odgovorno i po mjeri građana”, istaknuo je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.