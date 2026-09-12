SRUUK poslao upozorenje građanima zbog požara na Braču, prve evakuacije brodovima u Milni

Zbog požara koji je tijekom večeri ozbiljno ugrozio područje Milne na Braču, građanima je putem SRUUK-a – Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama poslana službena poruka upozorenja.

Poruka je na mobilne telefone stigla oko 23:22 sata, a pošiljatelj je označen kao HR-ALERT.

„U tijeku je požar na Braču“

U upozorenju stoji:

„U tijeku je požar na Braču – molimo pratite i slušajte upute žurnih službi. Više na poveznici: 112.hr/8PY“

Dio korisnika zaprimio je i verziju upozorenja na engleskom jeziku:

„There is a fire on Brac – please follow and listen to the instructions of emergency services.“

Slanje SRUUK poruke dodatno potvrđuje ozbiljnost situacije koja se tijekom večeri naglo pogoršala.

Krenule su prve evakuacije brodicama iz pojedinih dijelove Milne.



Stanovnici ranije pozvani na pripremu za evakuaciju

Podsjetimo, iz DVD-a Milna ranije je stigla hitna obavijest stanovnicima da se pripreme za evakuaciju te da se okupe kod prostorija DVD-a Milna.

Građani su pozvani da pomognu starijima, nemoćnima i svima kojima je potrebna pomoć, dok su se vlasnici brodova koji mogu sudjelovati u prijevozu trebali staviti na raspolaganje vatrogascima.

Dio stanovnika uputio se prema rivi, odakle bi, bude li potrebno, evakuacija mogla biti provedena i morskim putem.

Nadležne službe pozivaju građane da ne prilaze ugroženom području te da prate službene upute.