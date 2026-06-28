Srušio se avion u Francuskoj, poginulo 11 ljudi

Najmanje 11 osoba poginulo je danas u padu civilnog zrakoplova u gradu Tomblaine na sjeveroistoku Francuske.

Prema prvim informacijama lokalnih medija, zrakoplov se srušio u departmanu Meurthe-et-Moselle, a među poginulima su pilot i deset padobranaca koji su se nalazili u letjelici.

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Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne hitne službe, dok je policija pozvala građane da izbjegavaju područje oko zračne luke kako bi se omogućio nesmetan rad spasilačkih ekipa.

Uzrok pada zasad nije poznat, a francuske vlasti pokrenule su istragu koja bi trebala utvrditi okolnosti tragedije.

Prema prvim informacijama, padobranci su sudjelovali u organiziranoj aktivnosti, no više detalja o identitetu stradalih i uzroku nesreće očekuje se nakon službenog očitovanja nadležnih tijela.